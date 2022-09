Lavoro nero, ispettorato del lavoro e carabinieri 'scatenati' nel Reggino: 16 aziende 'congelate' - Tempostretto

Il dato sconfortante: solo quanto ai 45 esercizi sottoposti a verifica, più di uno su tre faceva ricorso al 'sommerso' per 47 dipendenti nel complesso

REGGIO CALABRIA – Quarantacinque pubblici esercizi sono stati sottoposti a controllo nel reggino e in 16 di questi sono stati trovati lavoratori in nero: per le imprese in questione è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

‘Sommerso’ in più di un’azienda su tre, per 47 addetti

Ma già di suo, l’esito dei controlli è sconfortante: lavoro nero in più di un’azienda su tre di quelle oggetto di verifiche.

Le rilevazioni sono stati condotte nell’ambito della vigilanza speciale Sommerso e sicurezza estate 2022, da personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro della sede di Reggio Calabria, congiuntamente ai carabinieri del Comando per la tutela del lavoro.

Le verifiche, svolte anche in orari serali e notturni, nonché nei giorni festivi, hanno permesso di accertare la presenza di 47 lavoratori completamente in nero, tra i quali un minore di età inferiore ai 15 anni, un lavoratore non comunitario non in regola con il permesso di soggiorno e 4 percettori del reddito di cittadinanza.

Rilevata anche l’omessa concessione del riposo settimanale ad un minore occupato.

Sanzioni amministrative per oltre 250mila euro

Per le violazioni accertate in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro, saranno contestate sanzioni amministrative per 250.120 euro.

Gli ispettori hanno inoltre notificato un provvedimento per il mancato rispetto di disposizioni del Contratto nazionale di lavoro applicato.

Articoli correlati