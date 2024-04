L’Azione Cattolica di Messina da Papa Francesco

Oggi a piazza San Pietro anche una delegazione dell'Arcidiocesi messinese

“A braccia aperte” è lo slogan che definisce l’incontro dell’Azione Cattolica italiana con Papa Francesco. Giovedì 25 aprile, in Piazza S. Pietro, si riunisce la famiglia di Azione Cattolica: ragazzi, giovani, adulti, anziani, famiglie. “Tutti presenti per fare sentire al Papa l’abbraccio dell’AC e per ricevere dal Papa il suo abbraccio”, viene sottolineato. Anche l’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela è presente con un gruppo di giovani e adulti, accompagnati dalla vicepresidente diocesana per il settore adulti, Carla Buda, che è anche referente diocesana presso il Centro nazionale, e dall’assistente ecclesiastico unitario, don Enzo Maestri.

“Incontrare una rappresentanza significativa di tutto il popolo dell’AC è una esperienza significativa perché motiva ciascuno di noi a dare nuovo slancio alla nostra presenza nella chiesa locale”, sottolinea la vicepresidente Buda. E aggiunge: “Da Milazzo e Monforte S. Giorgio a Messina, S. Alessio e Giardini Naxos, sono in tanti gli aderenti all’Azione Cattolica diocesana che vivono oggi una esperienza indimenticabile”.