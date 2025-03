Da Torre Faro a S. Margherita, “9 piazze per una nuova Messina”

Il sindaco Federico Basile ha presentato gli interventi coi fondi PN Plus 21-27 che costeranno 7 milioni e mezzo. A questi se ne aggiungono altri

MESSINA – Messina cambierà volto con 9 interventi in altrettante piazze, per oltre 7 milioni e mezzo dal Pn Plus 21-27. È stato questo l’annuncio di oggi dell’amministrazione comunale, che ha voluto fare il punto sui bandi che saranno lanciato già nei prossimi giorni e che porteranno diverse zone, tra cui Torre Faro e Santa Margherita, a cambiare volto.

Basile, entusiasta, ha spiegato: “Oggi annunciamo i primi interventi e presentiamo l’inizio del percorso Messina città accessibile e inclusiva. Stiamo continuando il percorso già iniziato negli scorsi anni. Stiamo recuperando beni come le officine Gazzi, l’ex Sanderson, lo abbiamo fstto con Parco Aldo Moro e lo facciamo anche con tanto altro, compresi questi piccoli traguardi. Partiremo con la riqualificazione del basolato e della piazzetta di Torre Faro. Lì stiamo lavorando anche su Torri Morandi e finalmente riusciremo a fare tutto il resto. Il lavoro fatto in passato era stato pensato bene ma fatto male, con prodotti non idonei. Partiremo con questo bando di gara. Sarà rifatta anche tutta la pavimentazione e la piazza cambierà volto. Il secondo di nove interventi che partiranno a macchia di leopardo sarà quello di Santa Margherita. Le gare partiranno già domani o dopodomani e ritengo che l’inizio dei lavori sarà tra 4 o 6 mesi, entro l’anno saranno messi tutti in cantiere. A Santa Margherita è stato acquistato lo spazio grazie a un esproprio importante e nascerà un grande spazio vivibile, con giochi e luoghi di comunità e socializzazione. Saranno realizzati anche parcheggi e una strada di collegamento alla parte interna. Circa 12mila mq in totale. Piazza XX settembre sarà il terzo intervento perché riteniamo che l’orto botanico e quella zona vadano valorizzate. Lì nascerà anche la casa dei rider e quella parte di città sarà ancora di più riqualificata. La piazza San Giovanni a Castanea sarà il quarto intervento e anche qui lo abbiamo studiato da tanto tempo. Il quinto intervento è a Bordonaro, alle case gialle, il rione Sant’Annibale. Il sesto a Pistunina-Santa Lucia, il settimo alla scuola Catalfamo, l’ottavo in via Santa Marta, nella piazzetta di cui abbiamo parlato tante volte. E poi Castanea fa il bis con piazza del SS Rosario. Questi sono i 9 interventi con il Pon Plus che lanciamo oggi ma ne lanceremo tanti altri. Ricordiamo che ci sono altre 3 piazzette a Giampilieri marina, e in due piazze a Santo Stefano medio. Queste sono le nuove realizzazioni di 12 piazzette. Collegheremo altri interventi con le piazze di comunità. Come vedete gli interventi sono diversi, c’è anche la democrazia partecipata. La grande novità è questo. Le 9 piazze del PN Plus 21-27 costeranno 7 milioni 525mila euro”.

Poi il vicesindaco Mondello: “Queste sono cose positive. Sono ragionamenti figli della pianificazione, non interventi spot. Sono figli di una pianificazione partita anni fa. I piani si fanno per essere attuati. Penso alle piazzette di comunità anche che sono uno degli interventi cardine del Pums per i villaggi, come spazi di socializzazione. Devono essere funzionali e accessibili a tutti, guardando soprattutto ai diversamente abili. La prima parte era di 6 milioni e mezzo e ci ha permesso di intervenire su molte cose per garantire l’accesso. Ne servono ancora? Ovviamente sì. Questa è la pianificazione generale”.

L’assessore Minutoli ha aggiunto: “Se andiamo a rileggere i programmi elettorali e le relazioni di inizio mandato del 2018 sono tutte attività che stiamo portando avanti. Stiamo dando continuità a questi programmi ma ora richiediamo anche collaborazione ai cittadini. Faccio un esempio, via Beppe Alfano a Pistunina-Santa Lucia. Abbiamo fatto salti mortali per questi spazi e ci sono stati subito atti vandalici. Chiediamo rispetto per queste zone, visto che Messina vuole anche diventare turistica. Questa sinergia tra noi e la cittadinanza serve”.

Infine l’aspetto turistico e legato agli eventi, con l’assessore Finocchiaro: “Qui siamo oltre la rigenerazione urbana perché ogni piazza è inclusione sociale, che fa esprimere il tessuto in ogni singola zona. Avete visto che due di queste attività sono di impianti che avevamo inserito in una nostra ricognizione, via Santa Marta e villaggio Unrra. Capite bene che Torre Faro e l’immensa piazza di Santa Margherita ci consentiranno di generare ricchezza e turismo. Avere questi spiazzi comporterà un indotto di turismo ed eventi che impatteranno sul tessuto. Riusciremo a mettere a regime tutto”.

Basile ha poi concluso: “Vogliamo ascoltare il territorio e sottolineo che chi non c’è oggi ci sarà in futuro, perché stiamo lavorando su tutto e stiamo parlando con le Municipalità per ascoltare le loro esigenze. Vogliamo dialogare su cosa va e cosa non va. Ci sono cose che hanno bisogno di tempo e che ora stiamo vedendo”.

Nella foto in evidenza Piazza dell’angelo a Torre Faro.