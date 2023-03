Le canzoni di Battisti e Dalla ricordando Nino Cucinotta al Muricello - Tempostretto

L'iniziativa “Due Luci per Cuci” è in corso domenica 5 marzo: musica dal vivo fino alle 24

MESSINA – Una domenica nel segno di Lucio Battisti e Lucio Dalla, ricordando il loro compleanno e la loro arte musicale. Ma anche nel ricordo di Nino Cucinotta, morto improvvisamente nel dicembre 2021. L’iniziativa “Due Luci per Cuci” è in corso oggi domenica 5 marzo, giorno in cui l’imprenditore avrebbe compiuto 44 anni. Grande la partecipazione al mercato coperto Muricello, grazie all’associazione “Nino Cucinotta”, e si termina alle ore 24 con djset e musical dal vivo.

Ecco il programma:

• h 12.30/23.30 Street Food

• h 14.00 Live music con Per Qualche Spiccio In Più – band –

• h 16.30 Musica, arte, letteratura e performance con R-Esistenza Poetica

• h 19.00 DjSet e Storytelling con Alfredo Reni

• h 21.00 Live Music con i Kamikaze – Lucio Dalla Tribute

Durante la giornata: esposizione di opere di Marijn Marina e live painting di Ketty Mangraviti e Grazia D’Arrigo.

Musica al Muricello

