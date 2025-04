”Le cronache di Avalon”: libro d’esordio della messinese Elettra Cortimiglia

Un’avventura epica tra mito e magia

Fox&Sparrows Edizioni annuncia l’uscita di Le cronache di Avalon – La spada leggendaria, il romanzo d’esordio di Elettra Cortimiglia – messinese, classe 1995 – disponibile dal 20 marzo 2025 nelle librerie e negli store online, con distribuzione a cura di Libro Co. Italia. Un viaggio straordinario tra passato e presente, dove leggenda e realtà si intrecciano in una battaglia per il destino del mondo.

Sinossi

Jessica, sedicenne appassionata di musica e serie TV, conduce una vita apparentemente normale. Ma sotto l’ordinario si cela un destino straordinario: è la reincarnazione di re Artù, il sovrano che secoli fa confinò ad Avalon le creature sovrannaturali ribelli.

Ora il sigillo che le imprigionava si sta spezzando, Modred è tornato e la perfida Morgana trama per scatenare una nuova apocalisse magica. Con l’aiuto del misterioso Leo Merlin e armata della sua leggendaria spada, Jessica intraprende un viaggio ad Avalon, dove pericoli, tradimenti e segreti del passato la attendono. Questa volta non sarà un re a combattere la battaglia, ma una giovane eroina pronta a riscrivere la storia e a dimostrare che il coraggio non conosce epoche né confini.

L’autrice

Elettra Cortimiglia è nata a Messina nel 1995 e fin da piccola ha avuto la passione per la lettura e la scrittura, in particolare per i racconti brevi e le fanfiction. Nel 2021 si laurea in Lettere all’Università degli Studi di Messina e nel 2023 ha conseguito la laurea magistrale in Filologia Moderna all’Università degli Studi di Salerno. Nel 2024 ha pubblicato un estratto della sua tesi magistrale (L’influenza delle fiabe nel Marcovaldo) sulla rivista “Sinestesieonline”, mentre su “Misure critiche” ha pubblicato recensioni letterarie. Le cronache di Avalon – La spada leggendaria rappresenta il suo romanzo d’esordio.