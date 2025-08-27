 Noemi David: "Le mie foto su un sito per adulti senza aver dato il consenso"

Noemi David: “Le mie foto su un sito per adulti senza aver dato il consenso”

Redazione

Noemi David: “Le mie foto su un sito per adulti senza aver dato il consenso”

mercoledì 27 Agosto 2025 - 11:30

La conduttrice messinese, volto Rai, ha raccontato su Instagram questa "violazione così grave"

“Oggi ho ricevuto una notizia che mi ha profondamente ferita. Alcune mie foto sono state estrapolate dal mio profilo Instagram e diffuse, senza il mio consenso, su un sito per adulti. Potete immaginare lo schifo e la rabbia che provo di fronte a una violazione così grave. Non resterò in silenzio davanti a tutto ciò e mi muoverò in tutte le sedi opportune per tutelarmi”. La conduttrice messinese Noemi David, giovane volto Rai, proprio su Instagram ha raccontato la vicenda.

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alle colleghe che, purtroppo, come me si sono ritrovate a vivere questa terribile esperienza. Nessuno dovrebbe mai sentirsi violato in questo modo”, ha sottolineato la conduttrice di “Italian Green” su Rai 2.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
I lavori sul Viale San Martino, FdI insiste: “Raffazzonati e di dubbio gusto estetico”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED