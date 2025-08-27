Noemi David: “Le mie foto su un sito per adulti senza aver dato il consenso”

La conduttrice messinese, volto Rai, ha raccontato su Instagram questa "violazione così grave"

“Oggi ho ricevuto una notizia che mi ha profondamente ferita. Alcune mie foto sono state estrapolate dal mio profilo Instagram e diffuse, senza il mio consenso, su un sito per adulti. Potete immaginare lo schifo e la rabbia che provo di fronte a una violazione così grave. Non resterò in silenzio davanti a tutto ciò e mi muoverò in tutte le sedi opportune per tutelarmi”. La conduttrice messinese Noemi David, giovane volto Rai, proprio su Instagram ha raccontato la vicenda.

“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alle colleghe che, purtroppo, come me si sono ritrovate a vivere questa terribile esperienza. Nessuno dovrebbe mai sentirsi violato in questo modo”, ha sottolineato la conduttrice di “Italian Green” su Rai 2.

