 Le lunghe liste d'attesa nella sanità siciliana

Le lunghe liste d’attesa nella sanità siciliana

Segnalazione WhatsApp

Le lunghe liste d’attesa nella sanità siciliana

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mercoledì 10 Giugno 2026 - 14:07

La segnalazione di un cittadino. Scrivete al al nostro numero WhatsApp 366.8726275

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Un cittadino ha ricevuto dalla Asp di Messina la conferma di una prenotazione per un’ecografia presso la Casa di Cura Cristo Re — fissata per il 13 dicembre 2027, con oltre un anno e mezzo di attesa dalla data della richiesta.

«Questa era la prima data disponibile», denuncia il diretto interessato. «Non è migliorato nulla. Lunghe liste di attesa come al solito. C’è la soluzione a pagamento, certo — ma c’è gente che non può permettersela. È veramente vergognoso giocare con la salute delle persone».

Il caso riaccende i riflettori su un problema cronico della sanità siciliana: tempi di attesa insostenibili per prestazioni diagnostiche ordinarie, che di fatto costringono chi ne ha la possibilità economica a rivolgersi al privato, escludendo i più vulnerabili.

Chi volesse segnalare situazioni analoghe può inviare un messaggio al nostro numero WhatsApp 366.8726275.

Segnaliamo intanto il problema all’Asp.

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