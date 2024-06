Le opposizioni a Taormina si uniscono: nasce il Comitato per una nuova proposta amministrativa

Il segretario del Pd Patanè: "Un tavolo aperto e inclusivo per coordinare le forze cittadine e offrire un'alternativa all'Amministrazione De Luca"

TAORMINA – Le opposizioni a Taormina si stanno organizzando per presentare un’alternativa all’amministrazione in carica guidata dal sindaco Cateno De Luca. Il segretario del circolo del Pd, Filippo Patanè, ha annunciato la costituzione di un comitato permanente, delineandone la sua importanza: “Questo tavolo – esordisce – ha la funzione di organizzare una proposta amministrativa alternativa, con idee e contenuti, ma anche di supportare l’attività dei consiglieri per dare forza all’azione politica”. Patanè ha evidenziato che “il comitato è aperto a tutte le altre forze cittadine che intendono proporsi come alternativa, con l’obiettivo di condividere contenuti e valori secondo una linea di rinnovamento. Questa struttura, aperta e inclusiva, non legata a schemi politici predefiniti, sarà il punto di riferimento per la comunità che chiede un’altra voce e un’altra proposta per Taormina”.

Riflessioni e… azioni

L’amministrazione De Luca, eletta poco più di un anno fa, è stata oggetto di riflessione anche da parte del coordinatore di Forza Taormina, Salvo Cilona. “Le elezioni europee – chiosa l’ex amministratore – hanno offerto un momento di riflessione, soprattutto alla luce delle elezioni amministrative dell’anno precedente. Con 397 voti di lista, pari all’11,73% dei votanti, Forza Taormina si è posizionata come la terza forza politica, un risultato significativo considerando il contesto politico locale. Nonostante la forte concorrenza di Fratelli d’Italia e della lista Libertà, che ha visto il sindaco De Luca ottenere il 37,43% dei voti, pari a 1257 preferenze, Forza Taormina ha ottenuto un successo che premia l’impegno degli iscritti al gruppo.”

“Clima di stallo”

Cilona sostiene che De Luca abbia perso consensi rispetto alle elezioni comunali precedenti, “quando aveva raccolto il 65% dei voti con oltre 4000 preferenze”. Secondo Cilona, “la gestione dell’attuale amministrazione, guidata da De Luca, è stata caratterizzata da promesse elettorali non mantenute e da una percepita assenza del sindaco nella vita cittadina. Questa situazione ha portato a un clima di stallo, con iniziative lasciate a persone non elette democraticamente. Il malcontento dei cittadini è evidente. Il gruppo Forza Taormina intende riaccendere l’entusiasmo tra i cittadini, denunciando politicamente le problematiche della città e sorvegliando i provvedimenti dell’amministrazione in carica”.