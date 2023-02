Le primarie. Bonaccini in testa e Schlein seconda nei circoli del Pd - Tempostretto

Ecco i risultati ma i dati sono parziali e l'esito finale si saprà domenica 12 febbraio, prima del voto allargato del 26

Stefano Bonaccini in testa come segretario del Pd, seguito da Elly Schlein. Questo è l’esito delle consultazioni dei circoli del Partito democratico. Saranno loro a contendersi la leadership nel voto del 26 febbraio, allargato ai non iscritti, nei gazebo. Ecco i risultati riportati dall’Ansa: Bonaccini al 52,54% con 23.867 voti, Schlein al 34,99% con 15.898 voti, Gianni Cuperlo al 7,83% con 3.556 voti e Paola De Micheli al 4,64% con 2.109 voti. I dati sono parziali e l’esito finale si saprà domenica 12 febbraio, prima del voto allargato del 26 febbraio tra i primi due. I circoli di Lazio e Lombardia votano il 19.

Bonaccini a Messina

