Le ragazze del Circoletto dei Laghi iniziano con una vittoria

In serie C femminile l'altra formazione messinese, Ct Brolo, osservava un turno di riposo. In campo per la terza giornata invece gli uomini

A due settimana di distanza dai colleghi uomini anche le tenniste siciliane hanno iniziato il proprio percorso nel campionato di Serie C. La scorsa domenica però delle due formazioni della provincia iscritte al campionato è sceso in campo solo il Circoletto dei Laghi, mentre il Ct Brolo osservava un turno di riposo nello stesso girone. Per gli uomini invece si è disputata la terza giornata.

Le messinesi del Circoletto di via Margi affrontavano fuori casa il Montekatira B e hanno prevalso per 4-0. Capitan Sottile insieme a Morano e Manfredi, accompagnate dal maestro Antonio Sabeto, hanno prevalso senza lasciare non solo nessun incontro dei quattro disputati, tre singolari e un doppio, ma neanche un set alle avversarie.

Emma La Mendola – Azzurra Manfredi 1-6 2-6

Emma Gabriella Motta – Giulia Sottile 4-6 2-6

Eva Sorbello – Aurora Morano 1-6 4-6

Sorbello/Panaro – Morano/Manfredi 2-6 0-6

La classifica del girone 2: Circoletto dei Laghi e Le Roccette 3 punti, Match Ball Mascalucia, Tennis School Montekatira B, Ct Brolo* 0 punti. *una partita in meno

Risultati serie C maschile

Il Ctv Messina ospitava a sua volta gli etnei del Montekatira, i colleghi del Circoletto dei Laghi hanno giocato in casa contro il Cobisi di Caltanissetta, mentre Brolo ha giocato contro il Country Time di Palermo. Resta a punteggio pieno il circolo di via della Libertà campione d’Italia, dopo la vittoria all’esordio contro Siracusa sono arrivate le vittorie casalinghe contro Ragusa e Montekatira. I messinesi hanno vinto sempre per 6 a 0 e viaggiano a punteggio pieno nel girone 2 di serie C maschile.

Nel girone 3 con il Circoletto dei Laghi che era partita con una vittoria nelle successive due sfide capitan Ricciardo e compagni sono capitolati per 6-0 a Siracusa e domenica scorsa per 2-4 in casa contro il Cobisi Team. Sfida che si è complicata sin da subito nei quattro singolari con Lanza che si faceva rimontare dopo il primo set vinto e il solo Famà che conquistava un punto. Un doppio a squadra poi nelle sfide che chiudevano la giornata.

Per Ct Brolo invece dopo la sconfitta all’esordio a Leonforte, match rinviato in casa conto la Kalaja per maltempo all’8 marzo, con la sfida dell’ultima giornata contro il forte Country Time che non ha lasciato scampo ai ragazzi del maestro Arasi, netto 6-0 e tra le file dei palermitani anche Federico Cinà, in passato tesserato con il Ctv Messina, figlio di Francesco Cinà storico allenatore di Roberta Vinci, che a soli 16 anni è uno degli astri nascenti del tennis italiano. Numero 7 del ranking junior, ma è stato numero quattro, e attualmente #1081 del ranking mondiale.