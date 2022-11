Federico Cinà vince il bronzo in Davis: "Esperienza bellissima" VIDEO - Tempostretto

Il giovane tennista palermitano, tesserato con il Ct Vela Messina, è il numero uno italiano Junior e di recente ha giocato la Coppa Davis

MESSINA – Federico Cinà, palermitano classe 2007, è un giovane tennista italiano di futuro talento ed è tesserato con il Ct Vela Messina. A luglio ha conquistato il suo primo punto Atp e nella giornata di giovedì era a Messina perché convocato dal capitano Francesco Caputo per la Serie A1. In precedenza non si era però potuto aggregare alla squadra perché impegnato in Coppa Davis Junior.

Federico infatti è stato in Turchia, dal 1 al 6 novembre, agli ordini del capitano Tomas Tenconi, per giocare come numero uno azzurro Junior nella competizione tra Nazioni. L’Italia, grazie anche al suo contributo, ha ottenuto la medaglia di bronzo, battendo la Francia nella finale per la conquista del gradino più basso del podio. In semifinale Cinà e Lorenzo Carboni erano stati battuti dal Brasile, che si è poi aggiudicato il titolo battendo gli Stati Uniti.

Federico Cinà: “Prossimamente giocherò gli Slam”

Federico Cinà è figlio di Francesco Cinà, storico allenatore di Roberta Vinci, nella classifica Junior che tiene conto dei tennisti Under18 è il primo italiano all’88° posto nel ranking mondiale. È terzo, a voler restringere il cerchio, tra i soli nati nel 2007 e al momento vanta un rapporto di 64% tra partite vinte e perse in carriera, dai numeri è evidente come si trovi meglio sul veloce, sulle superfici rapide la percentuale sale al 72%.

“Esperienza bellissima, a me piace sempre molto – dichiara Federico Cinà – giocare con la Nazionale. Peccato per la semifinale, però ci siamo divertiti e abbiamo fatto del nostro meglio. L’anno prossimo giocherò il circuito Itf Junior under18 che comprende i grandi Slam e i challenger. A Messina è bellissimo giocare, il pubblico ti accoglie ed è divertente anche guardare le partite. Il mio tennista preferito? Djokovic, spero un giorno di giocarci”.

Tra gli under16, a livello mondiale, sono solo altri due i tennisti che come Cinà sono in top100, si tratta del ceco Maxim Mrva e dell’indiano Kriish Tyagi. Mrva e la Repubblica Ceca sono stati i primi avversari dell’Italia nel girone della Junior Davis Cup, sconfitta per gli azzurri che si sono accontentati di superare il girone come secondi davanti a Gran Bretagna e India.

Nella fase a eliminazione diretta vittoria contro il Giappone in quarti, sconfitta in semifinale contro il Brasile e vittoria contro la Francia nella finalina. Va specificato che dopo Mrva Cinà ha affrontato sempre giocatori più grandi di lui di un anno, tutti nati nel 2006. Nello sport a livello giovanile anche solo un anno di età di differenza può essere determinante ai fini del risultato, Cinà nonostante un anno in meno di esperienza non ha tremato davanti ai suoi avversari.