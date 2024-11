Le tempeste, la mostra di Antonino Siragusa

In allestimento fino al 30 novembre a Messina

MESSINA – Domenica 24 novembre è stata inaugurata la preview della mostra “Le Tempeste” dell’artista Antonino Siragusa nella sua galleria d’arte in via Centonze 61 a Messina. Gli invitati hanno assistito ad una presentazione con una performance audiovisiva immersiva che li ha coinvolti come se si trovassero in mare aperto durante una tempesta. Dopo aver creato l’atmosfera si è dunque passati alla svelatura dei dipinti in perfetto stile Christie’s e Sotheby’s per citare due delle case d’aste internazionali più importanti. L’esibizione vede protagonisti i nuovi dipinti di paesaggi marini che hanno reso noto il pittore negli anni ed è stata resa fruibile al pubblico da lunedì 25 novembre e proseguirà fino a sabato 30 dalle ore 16:30 alle 19:30 con ingresso libero.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito Internet dell’artista o chiamare il numero 347 79 07 177.