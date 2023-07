Leonardo Mutti continuerà ad essere un giocatore della Top Spin Messina - Tempostretto

Nonostante abbia sottoscritto un accordo con un club polacco Leonardo Mutti continuerà a vestire anche la maglia della Top Spin Messina

MESSINA – Sembrava dovessero separarsi le strade del campione italiano in carica e della squadra vice campione d’Italia. Invece la Top Spin Messina WatchesTogether comunica che l’atleta Leonardo Mutti continuerà a far parte dell’organico anche nella stagione 2023/2024. Mutti ha firmato con una squadra in Polonia, ma in base ai regolamenti vigenti, nonostante disputerà il campionato polacco, il mancino lombardo potrebbe scendere in campo anche con la squadra peloritana.

Dopo la brillante esperienza vissuta a Messina insieme al fratello Matteo, competendo ai massimi livelli su tutti i fronti, il giocatore lombardo classe 1995 ha voluto fortemente rimanere in squadra a disposizione del tecnico Wang Hong Liang per dare il proprio contributo e il suo nome verrà dunque inserito nella lista degli atleti da utilizzare per la prossima stagione.

Legatissimo alla città e alla tifoseria, in questi giorni è in vacanza a Messina, Leonardo Mutti, attuale numero 1 del ranking individuale nazionale e Campione Italiano Assoluto in carica nel singolare maschile, vestirà ancora la maglia della Top Spin Messina WatchesTogether

