L’estate messinese, Emilio Solfrizzi al Monte di Pietà

Stasera, nello spettacolo "Facce da palco", il celebre attore si racconta in dialogo con la giornalista Marika Micalizzi

MESSINA – In primo piano l’attore Emilio Solfrizzi. Il cartellone di appuntamenti estivi promossi dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con l’amministrazione comunale e la Città metropolitana di Messina, prosegue stasera, alle ore 21.00, al Monte di Pietà di via XXIV Maggio, nell’ambito della rassegna “Festival delle Arti e del Pensiero”. Sarà rappresentato Facce da Palco, con Emilio Solfrizzi. Un incontro speciale con il pubblico, pensato per creare uno spazio di dialogo diretto tra artista e spettatori. L’attore, accompagnato sul palco dalla giornalista Marika Micalizzi, esplorerà le storie dietro le quinte e condividerà riflessioni sul ruolo dell’attore oggi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Questa la presentazione: “Facce da Palco è un racconto vivo, fatto di esperienze, domande e nuove prospettive: storie, aneddoti e processi creativi di chi lavora sulla scena e dietro le quinte. Solfrizzi ha una capacità rara di alternare ironia e introspezione, e il suo racconto della vita d’attore è ricco di sfumature. Uno spazio di racconto e riflessione, in cui Solfrizzi condividerà esperienze personali e considerazioni sul mestiere dell’attore, attraversando i linguaggi del teatro, della televisione e del cinema con uno stile autentico, ironico e profondo. L’incontro rappresenta un’occasione per esplorare il tema dell’identità artistica, del legame con le proprie radici e del valore dell’espressione individuale, all’interno di un dialogo diretto con il pubblico”.