L'estate messinese. Grido di dolore da S.Saba e Rodia - Tempostretto

Un lettore, riferendosi ad altre segnalazioni pubblicate dal nostro giornale, denuncia situazioni di invivibilità a S.Saba e Rodia, e chiede più controlli

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, ho letto i vostri articoli recenti riguardo l’inciviltà di molti automobilisti nelle località balneari, per adesso prese d’assalto e volevo cogliere l’occasione per segnalare altrettante forme di inciviltà nelle località di San Saba e Rodia. Si tratta di situazioni che avvengono specialmente nei tratti percorribili a senso unico nei tratti di lungomare di queste località balneari.

Situazioni da Far West, senza alcun controllo

Qui, soprattutto nei fine settimana, si vivono condizioni da Far West in cui tutto è ammesso e concesso in quanto non esistono assolutamente controlli da parte delle forze dell’ordine. Ci sono, perciò, macchine parcheggiate da ambo i lato della carreggiata già stretta di suo; macchine e motorini che sfrecciano in contromano; macchine che occupano piazzole e passi carrabili, per non parlare della spazzatura lasciata in spiaggia o sui muretti o addirittura lanciata direttamente dai finestrini delle auto in corsa.

Certo di in vostro riscontro confido nelle autorità affinché siano più presenti su questa porzione di territorio ormai abbandonata a se stessa.”