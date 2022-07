Letojanni. Lacrime e commozione per l'ultimo saluto a Deborah Pagano - Tempostretto

Gremita la chiesa di San Giuseppe per i funerali della 31enne. L'uscita del feretro accompagnata da un lancio di palloncini in cielo

LETOJANNI – La cittadina jonica si è fermata per l’ultimo saluto a Deborah Pagano, la 31enne morta lo scorso venerdì in circostanze su cui gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce. Oggi pomeriggio nelle chiesa di San Giuseppe il parroco don Francesco Giacobbe ha celebrato i funerali. Familiari, parenti, amici e conoscenti hanno riempito la chiesa, il sagrato e la strada antistante. Tante lacrime e commozione sui volti dei presenti. Nelle prime file la madre di Deborah, Dora, la sorella Ivana e il fratello Giuseppe. Presenti anche i sindaci di Letojanni, Alessandro Costa, e di Giarre, Leonardo Cantarella. Nell’abitazione di Macchia di Giarre, dove la donna viveva col marito e la figlioletta, è stato trovato il suo corpo senza vita. A segnalare il decesso è stato il marito, Leonardo Fresta, attualmente in carcere e principale sospettato per la morte della donna. Un lancio di palloncini in cielo ha accompagnato l’uscita dalla chiesa del feretro, mentre sono state fatte risuonare in strada le canzoni più amata da Deborah.