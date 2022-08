Letojanni. Nuovo blitz sulla spiaggia, sequestrati ombrelloni "segnaposto" - Tempostretto

Operazione della Guardia Costiera insieme alla Polizia municipale e ai Rangers

LETOJANNI – Dopo la prima operazione compiuta lo scorso 25 luglio, finalizzata a restituire la fruizione di un bene comune qual è la spiaggia di contrada Sillemi, con un nuovo blitz è stato liberato l’intero litorale demaniale marittimo del Comune di Letojanni. Accolte così le segnalazioni in merito all’utilizzo improprio della spiaggia, arrivate dai bagnanti stanchi di doversi “accontentare” di un posto distante dalla battigia, pur arrivando in spiaggia molto presto, a causa della presenza di ombrelloni e lettini lasciati in maniera stabile come “segnaposto”. L’operazione è stata portata a termine dalla Guardia Costiera di Giardini Naxos insieme al personale del Comando della Polizia Municipale di Letojanni e all’Associazione Volontariato Rangers International di Letojanni. Sono in corso ulteriori indagini.