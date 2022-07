Letojanni. Ombrelloni e lettini "segnaposto" in spiaggia: la Guardia Costiera sequestra tutto - Tempostretto

L'operazione ha coinvolto anche la polizia municipale del comune messinese e l'associazione Rangers International: la spiaggia è stata ripulita

LETOJANNI – La Guardia costiera di Giardini-Naxos e il comando della Polizia municipale di Letojanni, insieme all’associazione di volontariato Rangers International del comune messinese, hanno svolto un’opera intensa nella mattinata di oggi lungo le spiagge del comune della riviera jonica. Sequestrati un gran numero di ombrelloni, sedie e lettini, oltre a varie basi di cemento per gli ombrelloni stessi, che venivano lasciati per giorni sulla spiaggia pubblica. Non un abbandono ma una “tattica” per assicurarsi il posto in prima fila sulla spiaggia, sottraendola così al pubblico uso. E dopo i sequestri scattano le indagini per risalire agli autori.