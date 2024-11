L’ex presidente del Messina Lo Monaco non è più dg del Novara

Pietro Lo Monaco sollevato dall'incarico di direttore generale, la società lo ringrazia per "il prezioso contributo e la dedizione dimostrata"

Termina il matrimonio tra Novara e il dirigente Pietro Lo Monaco, in passato presidente e direttore generale del Messina. Stringata la nota del club piemontese: “Novara Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore generale il signor Pietro Lo Monaco. Lo ringraziamo per il suo prezioso contributo e per la dedizione dimostrata dal suo arrivo lo scorso dicembre. Auspichiamo a Lo Monaco i migliori successi professionali per il futuro”. Per il dirigente campano l’avventura piemontese in serie C è durata poco meno di un anno. Era infatti arrivato nel dicembre del 2023 affiancando Marco La Rosa nell’acquisto del club, di cui detiene ancora il 25%, ed era inserito nel quadro dirigenziale con il ruolo di direttore generale fino ad oggi quando è stato sollevato dall’incarico.

