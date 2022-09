L'ex presidente della Messina Servizi Lombardo sbarca all'Ars. L'abbraccio e gli auguri di De Luca - Tempostretto

Iniziò il suo percorso politico prima di incontrare De Luca a Roccalumera, dove fu anche presidente del Consiglio

MESSINA – Giuseppe Lombardo è stato eletto deputato regionale. L’ex presidente della Messina Servizi ha avuto la conferma nel corso della mattinata ed ha dato l’annuncio nel corso della diretta facebook quotidiana di Cateno De Luca. Un abbraccio dinanzi ai numerosi fedelissimi che stavano seguendo il discorso di De Luca. Quest’ultimo, nel fare gli auguri a Lombardo, ha ricordato che è il presidente di “Sicilia Vera” e che tutto ebbe inizio il 18 marzo del 2007. De Luca era in diretta da Fiumedinisi. “Nello stesso luogo in cui – chiosa – con Lombardo abbiamo dato inizio a questa avventura con Sicilia Vera. Proprio qui, a Fiumedinisi, è nata Sicilia Vera”. E da lì è iniziato il percorso di Lombardo che lo ha portato all’Ars. Dopo una lunga militanza politica in area centrodestra. Nella sua Roccalumera ha anche ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale, prima di incontrare De Luca. Nelle recenti elezioni, Lombardo si è occupato della composizione delle liste. “Un compito delicato – rimarca l’ex sindaco di Messina – spiegando che “finalmente è arrivato il suo turno. Non è la prassi essere eletti giovani, al primo turno – ha aggiunto –come è capitato e capiterà anche stavolta da noi. Questa è l’eccezione… Sono felice per il presidente di Sicilia Vera”. De Luca ha poi chiarito che all’Ars “sarà fatta opposizione vera”.

“La mia elezione al parlamento siciliano al fianco di Cateno De Luca – ha commentato Lombardo – è un risultato che premia il nostro lavoro. Il mio ringraziamento va a Cateno De Luca e a tutti coloro che hanno scelto di darmi fiducia. Riprendiamo da qui… pronto a scrivere una nuova pagina della nostra storia”.