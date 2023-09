Lido "poco sicuro" a Taormina, i controlli delle Volanti del Mare - Tempostretto

Gli agenti in acquascooter hanno pattugliato il litorale tra Giardini Naxos e Letojanni

Proseguono i servizi della Polizia di Stato effettuati a bordo di acquascooter lungo il litorale di Messina e della sua Provincia, predisposti dal Questore Gabriella Ioppolo per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Nei giorni scorsi i controlli delle cosiddette Volanti del Mare hanno interessato lo specchio d’acqua antistante le coste di Giardini Naxos e Letojanni.

Senza casco in acqua

Gli agenti hanno pattugliato 585 miglia nautiche, controllato 46 natanti e 164 persone. 12 le multe staccate per per navigazione sotto costa, mancanza di documenti al seguito, elevato numero di persone a bordo di natanti a noleggio e non, mancato uso del casco di protezione su moto d’acqua.

Bagnini “fuori norma” a Taormina

In due lidi balneari del litorale ionico sono state riscontrate alcune anomalie che in un caso, a Taormina, hanno fatto scattare sanzioni per 4.128 euro. Il titolare è stato diffidato a ripristinare le condizioni di sicurezza dell’attività di balneazione: non c’era una infermeria idonea e i farmaci presenti erano scaduti, i bagnini non avevano tutte le dotazioni necessarie, lavorando senza fischietti e senza punto di osservazione idoneo. i poliziotti hanno invitato il personale addetto alla vigilanza a posizionare il pattino di salvataggio di modo che ombrelloni e sdraio non potessero ostacolarne il pronto utilizzo in caso di emergenza. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno nelle prossime settimane.