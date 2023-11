Ligabue a Reggio il 27 e il 28 novembre per presentare il suo nuovo album "Dedicato a noi" - Tempostretto

“Dedicato a noi” è il quattordicesimo album di inediti di Luciano Ligabue e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra trentennale

REGGIO CALABRIA – Mentre sono rimasti davvero pochi biglietti per assistere alle due date che Luciano Ligabue terrà nella nostra regione i prossimi 27 e 28 ottobre – al PalaCalafiore di Reggio Calabria -, il rocker emiliano si gode i successi del nuovo disco “Dedicato a noi”, uscito a fine settembre, anticipato dai singoli “Riderai” e “Una canzone senza tempo”.

“Dedicato a noi” è il quattordicesimo album di inediti di Luciano Ligabue e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra trentennale, che arriva a distanza di 3 anni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti “7” e della raccolta “77+7”.

Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche di “Dedicato a noi”, album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto. In “Dedicato a noi”, Luciano Ligabue (chitarre e tastiere), ha avuto al suo fianco Lenny Ligabue (batteria e cori), Niccolò Bossini (chitarre, basso e cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (basso, tastiere, pianoforte e cori) a cui si sono aggiunti per alcuni brani Max Cottafavi, Fede Poggipollini, Luciano Luisi.

Adesso dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100mila persone che hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, e dopo l’esordio all’Arena di Verona, Luciano Ligabue torna sulle scene live con un tour che lo vedrà protagonista di questo autunno.

Le prevendite per entrambi i concerti di Ligabue a Reggio Calabria sono disponibili attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria oltre che in tutti i punti vendita autorizzati abituali.