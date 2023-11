“Niente male per essere la prima volta in questo palazzetto”, ha detto il rocker

MESSINA – Un pubblico entusiasta ha accolto e salutato alla fine del concerto Luciano Ligabue. Un concerto reso possibile dalla riapertura del PalaRescifina, voluto dall’amministrazione Basile in continuità con le scelte di De Luca. “Niente male per essere la prima volta in questo palazzetto”, ha detto il rocker.

Si tratta dell’unica tappa siciliana, per Ligabue, e si replica al PalaRescifina venerdì 1 dicembre.

ligabue

