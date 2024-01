“Linee bus ok in centro, meno in periferia”. Le domande dei nostri lettori, le risposte di Atm

Abbiamo girato ad Atm le opinioni dei nostri lettori sul servizio. Ecco le risposte dell'Azienda Trasporti

LETTORE: “Quando l’azienda trasporti di una città universitaria si deciderà a collegare degnamente i diversi poli universitari (soprattutto quelli periferici come Annunziata e Papardo) agli snodi d’interscambio principali (stazione FS e bus verso la Provincia)? Fin quando si deve prendere un bus per circolare più o meno in centro, è un conto. Quando ci si deve spostare dai poli universitari verso la Stazione, per esempio, è un’odissea tra coincidenze e tempi lunghissimi. Il servizio è migliorato? Indubbiamente, ma è ancora distante anni luce dai servizi bus praticate in altre città universitarie (vedi Bologna)”.

RISPOSTA ATM :

In questi anni, Atm spa ha dedicato molta attenzione ai collegamenti con i poli universitari e attualmente ci sono 10 linee che consentono di raggiungere le sedi distaccate dell’Università degli Studi di Messina. Nel sito istituzionale di Atm, precisamente nella sezione linee ed orari, c’è un link appositamente dedicato alle linee universitarie.

COLLEGAMENTI CON IL POLICLINICO: la Linea 36 colleg Zir – Policlinico; NAVETTA POLICLINICO

COLLEGAMENTI CON IL POLO ANNUNZIATA: Linee 23 (Annunziata) e S6 (Navetta Annunziata)

COLLEGAMENTI CON IL POLO PAPARDO Linea 32 (Pontegallo – Museo), linea 24 ( Cavallotti- Museo – Papardo-) , linea 31 (Torre Faro-Papardo) , linea 39 (Santa Margherita-Papardo), linea 33 bis Pontegallo Papardo) , S3 (Navetta Papardo);

COLLEGAMENTO CON L’AULARIO (E ANCHE CON IL RETTORATO): Linea 16

COLLEGAMENTO CON IL RETTORATO: Molte linee, tra cui lo Shuttle (Linea 1)

Tutte queste linee hanno una frequenza che varia dai 30 ai 40 minuti. I collegamenti con il centro città (Terminal Cavallotti e Stazione centrale) sono garantiti negli orari di punta per favorire chi arriva o deve tornare a casa con pullman o treni. In generale, il piano di esercizio di Atm spa si basa attualmente su un sistema a pettine, in virtù del quale tutte le linee – comprese quelle che raggiungono i Poli universitari – sono collegate con i terminal della zona sud e nord, dove i viaggiatori hanno la possibilità di prendere la Linea 1 (Shuttle) ,che attraversa la città da Giampilieri a Torre Faro; e ove possibile il tram , il cui percorso si estende dal Terminal Museo al terminal Zir.

LETTORE: “Nelle ore di punta lo shuttle e il tram sono strapieni e si fa fatica a salire… il tram è un servizio inefficiente per l’esiguo numero di vetture e anche per le tante volte che non funziona per problemi mai risolti alle rotaie o alla linea elettrica… poi se guardiamo i villaggi meglio non parlare… prima di sentirci città europea dobbiamo fare ancora tanta strada… in macchina…”

RISPOSTA ATM:

Per quanto riguarda lo shuttle, nelle ore di massima affluenza, proprio per garantire agli utenti di viaggiare comodi, Atm Spa utilizza gli autobus snodati da 18 metri (in base ai modelli la capienza varia da 130 a 150 persone). Per quanto riguarda il tram, Atm spa sta procedendo con la riqualificazione delle vetture: ne sono già state revampizzate 5, a febbraio arriverà la sesta e man mano saranno tutte riqualificate. In questo momento ci sono cinque vetture in servizio con una frequenza di 20 minuti, con l’immissione in servizio di nuove vetture si scenderà via via a 15 e poi a 10 minuti. Inoltre, come noto, è in programma la riqualificazione della linea tranviaria, che è arrivata alla fase della progettazioneesecutiva. A breve quindi inizieranno i lavori che porteranno a un completo restyling della tranvia. Per quel che concerne i collegamenti con i villaggi, Atm spa ha al vaglio alcune soluzioni per potenziare il servizio al fine di rendere sempre più agevoli gli spostamenti dei cittadini che vivono nei borghi collinari e marinari .

LETTORE: “Lo Shuttle funzionerà pure, ma nelle zone a monte della città il servizio fa più schifo di prima. Altro che servizio pubblico migliorato”.

RISPOSTA ATM: I borghi collinari sono collegati con un servizio a pettine: chi vive nelle zone a monte della città può raggiungere i terminal della zona sud e nord e da qui prendere la Linea 1 (Shuttle), che attraversa la città da Giampilieri a Torre Faro; e ove possibile anche il tram , il cui percorso si estende dal Terminal Museo al terminal Zir.

LETTORE: “Vanno gestiti meglio gli orari di punta, specialmente quelli degli studenti”.

RISPOSTA ATM:

In questi anni, Atm spa ha potenziato il servizio negli orari di entrata e di uscita delle scuole proprio con l’obiettivo di agevolare la mobilità degli studenti. Nelle ore di massima affluenza, proprio per garantire agli utenti di viaggiare comodi, Atm Spa utilizza gli autobus snodati da 18 metri, che hanno una capienza minima di 130 passeggeri e massima di 150, a seconda del modello di autobus. Entrando nel dettaglio, Atm spa ha previsto due linee scolastiche (che vengono sospese quando non ci sono le lezioni) e 4 sussidi di linee esistenti per potenziare il servizio in coincidenza con l’inizio e la fine dell’orario scolastico:

– LA LINEA 18 BIS (che collega Giampilieri con San Michele)

– LA LINEA 19 BIS (Granatari – Giostra – Stazione – Zir )

Entrambe le linee molti istituti scolastici

Atm spa ha inoltre istituito 4 sussidi, e precisamente:

– S 22, che potenzia la linea 22 (in particolare per gli studenti del Basile e del Bisazza)

– S21, che potenzia la linea 21 (che percorre la Circonvallazione)

– S11, che potenzia la linea 11 , (che collega Cumia con il Terminal Villa Dante)

– S 39, che potenzia la linea 39 (che collega Santa Margherita al Papardo e passa dal viale Boccetta , quindi è molto utile per gli studenti che frequentano il liceo Archimede)

LETTORE: “A Camaro avevamo il 3 e il 3/4 ogni 30 minuti. Ora ce n’è uno ogni ora. No comment”.

RISPOSTA ATM : La linea che collega Camaro con il centro è la numero 14 , che nell’arco di una giornata ha un frequenza media di 35 minuti.

LETTORE: “Occorre aumentare le corse notturne per i ragazzi nel weekend e passare anche da via Garibaldi verso Faro…sono ogni ora e spesso in ritardo in orario notturno”.

RISPOSTA ATM: Dalle ore 23 alle 3:30 del mattino la Linea 1 (Shuttle notturno) ha una frequenza di mezz’ora. Fino alle 23 e dalle 4:30 del mattino la Linea 1 ha una frequenza di 15 minuti. Per quanto riguarda il transito da via Garibaldi nelle ore notturne, la dirigenza di Atm spa facendo una serie di valutazioni in tal senso e, probabilmente alcune novità saranno introdotte con il nuovo contratto di servizio, che è in corso di redazione.