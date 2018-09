Impianti sportivi, c'è l’avviso per la gestione. Domande entro il 30 settembre

Il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, predisposto dal Dipartimento competente, non è ancora stato approvato. Nel frattempo, il Comune lancia una manifestazione di interesse con gli obiettivi di far svolgere le attività in sicurezza, ridurre i costi, definire un regolamento d’uso per ogni impianto e garantire anche l’educazione fisica nelle scuole e altre attività collaterali a pagamento.

Al Dipartimento manutenzione immobili comunali, invece, il compito di aggiornare un report sulle condizioni di fruibilità degli impianti.

Il termine per partecipare alla manifestazione di interesse è fissato al prossimo 30 settembre, data entro la quale le società dovranno avanzare le proprie richieste, comprese di relazioni sul progetto di sviluppo e valorizzazione dell’area e sul piano di fattibilità economico.

Nel frattempo, sono in fase di definizione le norme transitorie per l'uso, che avranno applicazione immediata. Questo consentirà di poter riconsegnare, pur se con regole diverse, gli impianti alle società, che così potranno riprendere la loro attività.