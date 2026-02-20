Quattro giorni sui pedali per l’inclusione: il “Giro dei due mari con Marzia” compie dieci anni

Appuntamento dal 20 al 23 maggio

Si è tenuta stamane, nella Sala Senato dell’Università di Messina, la presentazione ufficiale della decima edizione del “Giro dei 2 Mari con Marzia”, manifestazione cicloturistica che si svolgerà il 20, 21, 22 e 23 maggio con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e mentali che emarginano i diversamente abili e, al contempo, promuovere il turismo lento e sostenibile.

Alla conferenza stampa, durante la quale è stata svelata la nuova maglia degli atleti, assieme a Marzia e al papà Gianni Raineri erano presenti il Prorettore Vicario, prof. Giuseppe Giordano, il Presidente dell’Asd Cicloturistica Castanea Giacomo Crisafulli, l’atleta paralimpico siciliano Salvo Campanella, la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘Angelo Paino’, prof.ssa Domizia Arrigo e, collegata da remoto, la Delegata per la Sicilia della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) Roberta Cascio.

“L’Ateneo – ha detto il Prorettore Vicario – ha sempre sostenuto la manifestazione che, di anno in anno, si avvale di una rete sempre più ampia per promuovere il suo importante messaggio di inclusione. Per l’Università è molto importante sostenere iniziative legate al territorio che racchiudono obiettivi così preziosi. Marzia riesce a coinvolgere tanta gente con la sua energia positiva e l’Università è ben lieta di essere, ancora una volta, il punto di partenza ufficiale del Giro”.

La decima edizione sarà un mix di novità e conferme: “Siamo felici – ha detto il papà di Marzia – di rinnovare ancora una volta il legame con l’Ateneo, che supporta da molto tempo la nostra iniziativa. La principale novità di quest’anno è il prolungamento del Giro, con un giorno in più. Il nostro viaggio fra i comuni messinesi durerà quattro giorni invece dei canonici tre, con l’aggiunta di Patti fra le tappe. Prosegue, in continuità con il percorso avviato l’anno scorso, la visita nelle Scuole, dove incontreremo dirigenti scolastici, docenti e studenti. Fra i nuovi appuntamenti c’è quello all’Istituto Comprensivo Paino, Scuola a indirizzo sportivo. Da dieci anni il Giro dei 2 Mari con Marzia non è una gara, non è uno spettacolo, ma un modo per dire ‘Nessuno resta indietro’”.

Insieme a Marzia ed a tutti coloro i quali pedaleranno con lei ci saranno ancora una volta i simboli del Giro: il Rinoceronte, quale emblema per l’impegno nell’abbattimento di una barriera architettonica importante nei territori comunali; la Bandiera lilla, segno distintivo per i Comuni senza barriere; il Gagliardetto, che rappresenta l’avvenuto passaggio del Giro tra le strade.

Ancora una volta, padre e figlia saranno a bordo della speciale bici biposto denominata ‘La Marzia’. Costruita unendo una bicicletta ad un triciclo, dopo tanti esperimenti e modifiche, è stata perfezionata anche grazie all’ausilio di UniMe e, in particolare, del prof. Eugenio Guglielmino, ex Direttore del Dipartimento di Ingegneria ricordato nel corso della presentazione.

In serata, la manifestazione verrà presentata anche al villaggio di Castanea, sede del Giro e dell’Asd Cicloturistica Castanea, presso il Salone ‘Monsignor Isaja’.