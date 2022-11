Link Motors apre a Messina - Tempostretto

REDAZIONALE Servizio di vendita auto e moto per privati, ottieni il massimo senza pensieri

Link Motors è una rete, di oltre 82 filiali in Italia, che si occupa di vendere auto e moto per i privati, vende il tuo veicolo al miglior prezzo e in pochi giorni, senza farti pensare a nulla, si adopera per trovare il miglior acquirente per te, filtrando sin da subito inutili perdite di tempo. Link Motors può vendere il tuo veicolo con semplicità massimizzando le possibilità di piazzarlo al miglior prezzo di mercato, è un sistema collaudato da tempo, è oggi il miglior metodo per vendere l’auto/moto velocemente senza svalutare il veicolo effettuando la vendita da privato a privato.

PERCHÉ DOVREI AFFIDARE LA VENDITA DEL VEICOLO ALLA LINK MOTORS?

Lo chiediamo al responsabile del punto vendita di Messina Marcello Rizzo:

Bastano solo 15 minuti e per iniziare a vendere la tua auto nel nostro network.

Vendere con Link Motors è facile, ti rechi in filiale per registrare la scheda tecnica del veicolo, fare un servizio fotografico professionale e parte subito la vendita. Il cliente che si affida al nostro network, con un piccolo contributo iniziale ha diritto ai seguenti servizi: servizio fotografico, attivazione di campagne pubblicitarie mirate sul web, social, e filiali su tutto il territorio nazionale per garantire massima visibilità dello stesso e chiudere in pochi giorni la vendita.

Poi, solo a vendita avvenuta, sarà riconosciuta un compenso in percentuale concordato in fase di presa incarico.

Quali sono i vantaggi per chi Vende?

Vendita del veicolo al più alto prezzo di mercato (in tutta Europa).

Tutela dalle truffe.

Gestione della burocrazia a carico della Link Motors.

No perditempo e scocciatori, selezioneremo solo l’acquirente interessato realmente.

Nessuna esclusiva di vendita.

Disponibilità del veicolo fino al passaggio di proprieta’.

Mentre quali sono i vantaggi per chi Compra?

Acquistare il veicolo sotto la tutela Link Motors con la supervisione che il tutto avvenga nel modo regolare.

Acquistare il veicolo attraverso le finanziarie convenzionate, pagamenti rateali anche per veicoli d’epoca e moto.

Acquistare il veicolo con una garanzia meccanica totale.

Tutela dalle truffe.

Trasparenza e supporto alla vendita.

Perché dovrei affidare a Link Motors la vendita del mio veicolo?

Per numerosi motivi, citiamo i più importanti: fornire finanziamenti a rate per chi ne ha bisogno (circa il 60% delle richieste), fornire garanzie meccaniche su tutto il veicolo compreso cambio automatico a spese dell’acquirente, con aziende certificate in Europa. Fornire tutela nella trattativa e controllo transazione economica durante la vendita. Tutela dalle Truffe.

Chi decide il prezzo di vendita?

Il prezzo di vendita si stabilisce insieme in base ad una ricerca di mercato fatta in negozio, prima dell’incarico di vendita. L’obiettivo e’ di far ottenere al venditore il miglior prezzo di mercato, con vendita da privato a privato.

La vendita è in esclusiva?

Il nostro incarico ha durata 3 mesi, in due formule ESCLUSIVA e NON ESCLUSIVA. La differenza sta solo nel luogo dove si fisseranno gli appuntamenti per la vendita, nel secondo caso verranno fatti sempre in agenzie Link Motors.

Posso continuare a usare il veicolo?

Certamente, il veicolo rimane sempre con il venditore, dovrà portarcelo soltanto quando abbiamo un cliente veramente interessato, che ha il budget da spendere, che ha visionato la documentazione e che ha intenzione di acquistare tramite la Link Motors. Pertanto cerchiamo di filtrare perditempo e poco intenzionati.

In quanto tempo si può vendere?

Dipende da alcuni fattori (tra cui stato del veicolo e prezzo di vendita), però considerando il forte impatto di visibilità entro 30 giorni la maggior parte delle vendite si conclude.

Come mi viene pagato il veicolo?

Il pagamento del veicolo avviene il giorno del passaggio di proprietà, sotto la tutela e il controllo Link Motors, con bonifico istantaneo (circa 8 secondi per l’accredito) oppure assegno circolare verificato in precedenza. Anche in caso di vendita a rate con finanziamento, al venditore arriverà sempre la somma totale il giorno del passaggio di proprietà.

E se non ho l’assicurazione e non posso spostare il veicolo, come fare?

Nessun problema, veniamo noi a domicilio, sia per il servizio fotografico, sia con l’acquirente per la visione. Il tutto con il contratto VIP.

Non posso fornire una garanzia sul veicolo, come posso tutelarmi?

La Link Motors applicherà una garanzia (su richiesta) al nuovo acquirente sul veicolo, così da tutelare gli eventuali guasti e responsabilità al venditore.

Queste ed altre mille le ragioni per cui conviene affidare il veicolo da vendere a Link Motors Messina sede in Via Vittorio Emanuele II 25 (cortina del porto) Telefono 090 9021687 – linkmotorsmessina@gmail.com