Dopo il guasto al Policlinico l’attività al Centro prelievi è di nuovo regolare

MESSINA – Ritornata regolare l’attività del laboratorio centralizzato al Policlinico di Messina.

“Oggi, grazie alla sinergia e collaborazione di tutto il personale – nonostante il guasto a una tubatura dell’acqua – è stato possibile assicurare comunque i prelievi a tutti i cittadini presenti in prima mattina e anche ad altri giunti in mattinata. Nessuna limitazione a partire da domani”, fa sapere l’azienda.