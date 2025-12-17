 Dopo il guasto al Policlinico l'attività al Centro prelievi è di nuovo regolare

Redazione

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 15:33

Messina. Il laboratorio centralizzato ha comunque assicurato il servizio ai cittadini presenti

MESSINA – Ritornata regolare l’attività del laboratorio centralizzato al Policlinico di Messina.
“Oggi, grazie alla sinergia e collaborazione di tutto il personale – nonostante il guasto a una tubatura dell’acqua – è stato possibile assicurare comunque i prelievi a tutti i cittadini presenti in prima mattina e anche ad altri giunti in mattinata. Nessuna limitazione a partire da domani”, fa sapere l’azienda.

