L’interesse di Montezemolo per il progetto di De Luca e l’endorsement all’alleanza con Calenda

Il retroscena. L’ex presidente Ferrari: “Quanto è bella Taormina in questo periodo…” I due leader discutono di Sud chiama Nord, Azione e le prossime elezioni europee

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – E’ stato un n incontro inaspettato quello che ha avuto luogo a Taormina tra il sindaco Cateno De Luca e l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. Ha acceso i riflettori sulla Capitale siciliana del turismo e la curiosità sulla possibile nascita di un’alleanza politica tra Sud chiama Nord e Azione, la cui ipotesi non sarebbe andata in soffitta.

Un incontro casuale che diventa un dialogo interessante. De Luca non era a conoscenza della presenza fino all’ultimo momento di Montezemolo (nella Perla dello Jonio per ricevere, lui e la Ferrari, il “Premio Vaccarella”, consegnato al Palacrongressi dal delegato fiduciario Aci sport Sicilia Daniele Settimo e dal presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani. “Con il presidente Luca Cordero di Montezemolo – spiega De Luca – abbiamo parlato di tante cose. Non solo si è complimentato di Taormina ma ha chiesto notizie in merito alle mie decisioni per le prossime elezioni europee. Gli ho detto che prenderemo le nostre decisioni l’1 e 2 marzo in occasione dell’assemblea nazionale che si svolgerà a Taormina”.

L’idea del presidente su “Scateno”

Saputo della presenza di Montezemolo, Cateno ha cambiato i suoi programmi ed è rimasto per la cena, dove ha colto l’occasione per un colloquio. Il presidente si è complimentato per Taormina ed ha espresso la sua gratitudine per averla potuta visitare in un periodo tranquillo, godendosi le bellezze senza la confusione dell’alta stagione. Montezemolo ha ricordato i suoi trascorsi in Sicilia, menzionando l’amicizia con Lucio Dalla e i suoi tour in Vespa. De Luca ne ha approfittato per parlare del suo progetto politico, Sud chiama Nord, che mira a dare voce al Sud Italia e a promuovere un’agenda politica pragmatica e concreta. Montezemolo ha ammesso di aver avuto un’idea iniziale diversa di De Luca, ma di averla rivalutata dopo averlo conosciuto e ascoltato. Ha espresso il suo interesse per un’alleanza tra De Luca e Carlo Calenda, leader di Azione, sottolineando i punti di incontro tra i due leader. L’ex presidente Ferrari ha concluso ribadendo la sua stima per De Luca e la sua intenzione di tornare a Taormina in futuro. L’incontro ha acceso la curiosità sulla possibile nascita di un’alleanza tra Sud chiama Nord e Azione, che potrebbe avere un impatto significativo sulla scena politica italiana.

Un’alleanza non ancora definita. Montezemolo ha rivelato che parlerà con Calenda dell’incontro con De Luca ed ha espresso la sua intenzione di farlo a breve. Ha poi ribadito la sua convinzione che un’alleanza tra loro potrebbe essere fruttuosa. L’ex presidente della Ferrari ha concluso ribadendo la sua stima per De Luca e la sua intenzione di tornare a Taormina in futuro. Un comprensorio che ama molto e del quale conosce molti paesini, sciorinati uno ad uno a De Luca durante la conversazione.

L’interesse di Montezemolo per il progetto di De Luca e la sua apertura a un dialogo con Calenda aprono nuovi scenari per il futuro di Sud chiama Nord? E presto per dirlo. La partita per le elezioni europee si fa sempre più interessante, e Taormina si conferma come un crocevia strategico. Prima di andar via, De Luca ha regalato a Montezemolo una copia del suo libro. “Non tutto è ancora successo”.