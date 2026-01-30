Risanamento Messina. Tra case acquistate, confiscate alla mafie e manutenzioni

Completati i censimenti in via La Rocca, via Cuore di Gesù e isolato 13, avviati in via Cadorna

A gennaio 2026 sono stati acquistati 6 appartamenti nel mercato immobiliare privato. Per altri 12 è in corso di predisposizione la documentazione per i rogiti mentre 6 proposte di vendita sono in fase di accettazione. L’Ufficio commissariale al risanamento pubblica il bollettino settimanale.

CASE CONFISCATE ALLA MAFIA

Sono 2 gli appartamenti che l’Agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità ha già assegnato alla Struttura Commissariale. Le condizioni di entrambi gli alloggi necessitano di importanti interventi di manutenzione per renderli confortevoli e dotati di tutti gli standard previsti. Nell’appartamento di via Carrubbara i lavori stanno per concludersi mentre per quello di via del Santo (assegnato dall’Agenzia nelle scorse settimane) le opere di manutenzione inizieranno a breve. Altri 6 alloggi saranno assegnati nel corso dell’anno come da intesa stipulata con l’Agenzia nel maggio 2025. E’ la prima volta in Italia che immobili sottratti alla mafia sono destinati a famiglie provenienti dalle baraccopoli, innescando un circuito virtuoso e di alto valore sociale.

MANUTENZIONI

Sono 40 gli appartamenti nei quali sono in corso o sono programmati a breve interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria. L’obiettivo del risanamento non è soltanto dare un alloggio a chi ha vissuto in baracca, ma far sì che sia dignitoso e nelle migliori condizioni possibili. Gli interventi di manutenzione vanno dall’installazione di infissi nuovi, porte, finestre, alla sistemazione di nuovi servizi igienici, caldaie, pitturazione, impianti elettrici, condizionatori, pavimentazione e tutte quelle attività che rendono pienamente confortevole una casa.

CENSIMENTI

In questo momento ci sono 31 alloggi in disponibilità immediata per le assegnazioni alle famiglie delle aree da sbaraccare. Nel frattempo ArisMe ha completato i censimenti in via La Rocca (16 famiglie aventi diritto) ed in via Cuore di Gesù (14 nuclei familiari aventi diritto). A breve saranno predisposte le graduatorie e si potrà procedere con i passaggi successivi e le assegnazioni. Per quanto riguarda l’isolato 13 è stata aggiornata la perimetrazione, consentendo così l’integrazione del censimento. Avviato anche il censimento in via Cadorna (Tirone).