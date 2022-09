L'INTERVISTA La neosenatrice Minasi: «Per la Lega, è l'ora dei congressi. Pure in Calabria» - Tempostretto

Il fin qui assessore regionale al Welfare della giunta Occhiuto si dice grata al leader di via Bellerio Salvini.«Che priorità ha la Calabria ora? Il lavoro»

Intervista di Mario Meliadò e Dario Rondinella

REGGIO CALABRIA – «Questa vittoria del centrodestra credo sia un importantissimo approdo, ma allo stesso tempo anche un nuovo punto di partenza». Così ai cronisti di Tempostretto la neosenatrice della Lega Tilde Minasi, fin qui assessore regionale al Welfare nella giunta Occhiuto.

Una vittoria personale e di coalizione, che ha fatto della neoparlamentare la candidata più votata a Reggio Calabria; costruita nel tempo, con l’impegno continuativo sul territorio accanto le persone ad ascoltare i loro bisogni ed a cercare di dare le giuste risposte. «Pertanto credo sia lo sbocco naturale di questo percorso che mi vedrà certamente ancora fortemente impegnata sul campo con le stesse modalità ma soprattutto con la stessa passione. Cambierà ovviamente la prospettiva – prosegue la Minasi – perché sarà nazionale e non locale, ma questo mi darà ulteriori possibilità di portare i giusti benefici alla mia terra. D’altronde, il lavoro che ho svolto fin qui è stato per me una palestra importantissima che mi ha permesso di prepararmi alle nuove sfide». ù

Gratitudine per Salvini e vele spiegate. Priorità? Il lavoro

Il leader leghista Matteo Salvini durante una visita a Reggio Calabria

Qualcuno da ringraziare in particolare, per questa nettissima affermazione nel collegio senatoriale uninominale “Calabria Sud”?

«Ovviamente sono grata a Matteo Salvini che mi ha dato questa possibilità, rinnovando la fiducia sulla mia persona e credo che il risultato ottenuto nel collegio l’abbia già ripagata in attesa dei prossimi passi da compiere».

Dopo aver raggiunto questo nuovo traguardo, ovviamente per gli eletti sono tante le aspettative per il futuro; ma lo sono soprattutto per gli elettori. Davvero numerosissime le cose da fare: ma quali sono le priorità per la Calabria, adesso?

«Prima di tutto credo che sia importante il lavoro, per trattenere i giovani che sono costretti a ad andar via e per poterci soprattutto scrollare di dosso la “maglia nera” di terra che ha bisogno solo d’assistenzialismo. Attraverso la riforma fiscale, che è una delle priorità della Lega, una serie d’investimenti a partire dalle infrastrutture, dalla Statale “106” Reggio Calabria-Taranto all’Alta velocità e al Ponte sullo Stretto, investendo nell’università e grazie anche ai fondi del Pnrr, credo davvero che la nostra regione possa risollevarsi da questa crisi, che ormai ci attanaglia da troppo tempo».

Via alla stagione dei congressi leghisti. Pure in Calabria…

E le reprimende di Franco Recupero?



…Il segretario metropolitano leghista ha scritto un post social “terribile” sul crollo del partito e l’urgente necessità di una riflessione su scala calabrese e reggina, pure in termini di nuovi assetti del locali del Carroccio. Condivide?

«L’esito delle elezioni, spia di qualcosa che non va? Beh, l’ha detto anche Matteo Salvini in conferenza stampa post-voto: ormai, bisogna fare i congressi, anche perché è da un pezzo che siamo coi commissariamenti… E anche in Calabria occorre, evidentemente, strutturarsi un po’ meglio: non poter contare su una ‘base’ di militanti chiaramente ‘fa la differenza’ anche in campagna elettorale».

«Rdc completamente da ripensare»

Il Reddito di cittadinanza s’è rivelato un’arma elettorale “killer”, dicono in tanti. Ma hanno ragione gli osservatori politici che a voi del centrodestra contestano d’averla lasciata con troppa leggerezza nelle mani di Conte & C.?

«Chiaramente, chi oggi percepisce uno stipendio che gli arriva a casa senza fare nulla “tende” a riconoscere un voto a chi quest’erogazione di denaro l’ha propiziata; e nessuno può negare che questo, al Sud, ha tributato una ‘corsia preferenziale’ al M5S. Noi? Ma noi non potevamo dire che avremmo lasciato il Rdc così com’è oggi. Non saremmo stati onesti con gli elettori: siamo di fronte a una misura che, oltretutto, non ha funzionato. Offerta di lavoro non ce n’è stata, tanti imprenditori sono arrivati alla ‘canna del gas’ perché legioni di giovani hanno preferito percepire il Reddito di cittadinanza anziché lavorare nelle loro imprese, lasciandole senza forza-lavoro… La povertà? No, fin qui almeno non è stata sconfitta di sicuro. Ma mi lasci dire anche che, quando non sarà più sostenibile continuare a erogare queste sovvenzioni, i percettori finiranno nel baratro ancor più di adesso, perché i soldi non li avranno più ma d’altra parte non avranno ricevuto alcuna formazione professionale specifica. Per tacere dei fantomatici navigator e delle ingenti somme stanziate per ‘abbellire’ i Centri per l’impiego. Se invece avessimo utilizzato tutti questi soldi per detassare il lavoro, oggi tantissimi giovani potrebbero guardare a un futuro roseo».

Lega sconfitta in Calabria? «Ma no… è una “non-vittoria”»

La neosenatrice della Lega Tilde Minasi

Posto che elettoralmente il centrodestra ha vinto, così come sul piano nazionale; in Calabria, in definitiva, la Lega ha perso sì o no?§

«Non si può negare il calo dei consensi per il nostro partito, fermo restando che a differenza che in altre aree del Paese qui da noi non è che la Lega abbia mai goduto di questi enormi numeri elettorali.

Mi sento soddisfatta del risultato leghista in Calabria. Rispetto al nazionale abbiamo neanche 2 punti percentuali in meno… Alle nostre latitudini, considerata la grande affermazione di Cinquestelle al Sud, tutta questa “sconfitta” non la vedo, eh. Come dice? Sì, ecco, come direbbe Pierluigi Bersani potremmo dire che è una non-vittoria…».

