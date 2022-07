Lions Club S. Teresa, Roberto Crisafulli è il nuovo presidente - Tempostretto

Passaggio della campana nel sodalizio santateresino, sorto nel 2004

S. TERESA – Il nuovo Presidente del Lions Club di S. Teresa di Riva, per l’anno sociale 2022-2023, è Roberto Crisafulli che subentra all’uscente Carmela Maria Lipari. Alcuni giorni fa, si è celebrato il passaggio della campana e, contemporaneamente, è stata commemorata la XVIII Charter Night del sodalizio santateresino sorto nel 2004. Erano presenti alla serata, oltre alle autorità lionistiche distrettuali e dei Club di Messina e provincia, il vicesindaco di S. Teresa di Riva, Annalisa Miano, il sindaco di Scaletta Zanclea, Gianfranco Moschella; il presidente del consiglio comunale di S. Alessio Siculo, Santino Foti, l’assessore di Furci Siculo, Rosanna Garufi, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e i rappresentanti delle Associazioni di volontariato locali.

La prolusione della Charter è stata esposta dal past-presidente Massimo Caminiti, il quale, ricordando i presidenti succedutesi negli anni, ha voluto evidenziare le attività più significative, rilevando come il Club di S. Teresa di Riva abbia acquisito prestigio e fiducia presso le istituzioni del territorio e diversi riconoscimenti a livello distrettuale, per il costante impegno del sodalizio.

Il bilancio dell’ultimo anno sociale

Il presidente uscente, Carmela Maria Lipari ha esposto quanto realizzato nel corso dell’anno enucleando sinteticamente le attività attraverso un video con le immagini delle numerosissime attività organizzate dal Club: i tanti service di solidarietà e di beneficenza a favore delle famiglie bisognose, le Giornate del cuore, le consistenti raccolte per i profughi dell’Afghanistan, e dell’Ucraina. Nell’ambito di Un progetto per la mia città la consegna al comune di Santa Teresa di Riva dell’arredo urbano nella Piazza Primavera e la messa a dimora di piante, mentre nel comune di Scaletta Zanclea il progetto si è concluso con un convegno sull’ambiente e la consegna di una isola ecologica posta sulla spiaggia.

Ha ricordato le attività organizzate con i Leo, per diverse istituzioni scolastiche: l’incontro sulla sicurezza stradale, il grande successo di partecipazione al progetto “Kairos”, sull’integrazione, i concorsi per gli studenti, ma anche gli incontri su temi di grande interesse sociale come l’importante convegno Help Emergenza Lavoro. Ha ringraziato i dirigenti scolastici, i docenti per il lavoro profuso nei progetti proposti, le associazioni operanti sul territorio con le quali si è collaborato e la Croce Rossa Italiana – Comitato Roccalumera-Taormina, gli uffici dei servizi sociali dei comuni e soprattutto i soci che l’hanno collaborata in un anno particolarmente complesso.

Roberto Crisafulli e Carmela Maria Lipari

I programmi del nuovo presidente

Dopo il tradizionale scambio dei distintivi, il Presidente incoming Crisafulli, ringraziando il Club per la fiducia accordata e per l’incoraggiamento del Governatore Franco Cirillo; ha delineato, così, il programma di massima che deve essere realizzato con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soci, evidenziando come i service vanno individuati sulla base dei bisogni del territorio, e rivolti soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. Ha, inoltre, presentato il nuovo direttivo che dovrà coadiuvarlo per il prossimo anno sociale.

Nel corso della serata sono stati presentati quattro nuovi soci: Santina Intersimone, Concita Lombardo, Salvatore Parlato e Francesco Romeo; e sono stati consegnati dei riconoscimenti, pervenuti dalla sede Internazionale per meriti lionistici speciali, a Massimo Caminiti, ad Agostina La Torre e ad Agatino Ceccio. Il Club ha premiato pure due giovani talenti della danza moderna, Manuel Fleres e Giorgia La Corte. che stanno affermandosi come coppia a livello nazionale, due risorse del territorio che vanno incoraggiate e valorizzate.

Infine, hanno porto i propri saluti le autorità lionistiche uscenti: Onofrio Chillemi, presidente di Zona 8, Lucrezia Lorenzini, presidente della 3.a Circoscrizione, il Past Governatore, Giuseppe Scamporrino, e il delegato distrettuale “Ambiente” Andrea Donsì, mentre ha concluso la manifestazione il Past Governatore Franco Freni Terranova il quale ha elogiato tutte le iniziative intraprese dal Club, per qualità e per quantità, grazie all’ottimo coordinamento della presidente Lipari; ha sollecitato tutti i soci a proseguire nell’impegno e nel servizio per il prossimo anno sociale accanto al nuovo presidente.