Lipari, progetto da oltre 3 milioni per la scuola “Isa Conti Eller Vainicher”

Un progetto da oltre 3 milioni per la scuola “Isa Conti Eller Vainicher” di Lipari, dove si interverrà per rendere funzionali gli edifici scolastici

LIPARI – Al via i lavori di ampliamento del plesso scolastico “Isa Conti Eller Vainicher” di Lipari. Si tratta di interventi per una progettualità da 3.195.000 euro, per cui sono già stati consegnati i lavori alla presenza del sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile.

Presenti alla consegna dei lavori anche il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio, il Dirigente della IV Direzione “Edilizia Metropolitana e Istruzione” della Città Metropolitana di Messina Biagio Privitera, il Responsabile Unico del Procedimento Carmelo Battaglia, il Direttore dei Lavori Giovanni Lentini e i rappresentanti della ditta che eseguirà gli interventi.

Il sindaco Basile ha sottolineato che grazie a questi interventi si “darà una soluzione definitiva agli attuali disagi che interferiscono negativamente con la normale attività didattica”. Basile ha quindi aggiunto che si tratta solo di una prima fase di lavori dedicati al plesso, parlando di una totale riqualificazione che sarà oggetto di ulteriori interventi.