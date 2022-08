Lipari. Sequestrati oltre 60 veicoli privi di assicurazione - Tempostretto

Controlli dei carabinieri. Eseguiti anche 19 fermi amministrativi per il mancato uso del casco

LIPARI – I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno svolto un servizio di controllo del territorio nell’isola di Lipari, finalizzato contrasto al fenomeno della circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e guida di ciclomotori senza l’uso del casco protettivo. I carabinieri della locale stazione, unitamente alla Squadra Motociclisti della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo, hanno controllato 396 persone e 244 mezzi, sottoponendo a sequestro amministrativo 62 mezzi, di cui 50 autoveicoli, 2 autocarri, 6 motocicli e 4 ciclomotori privi di copertura assicurativa, tra cui diversi in sosta lungo le arterie cittadine da diverso tempo. Inoltre, sono stati eseguiti 19 fermi amministrativi per mancato uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. Elevate anche diverse sanzioni al Codice della Strada per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, mancate esibizioni di documenti di circolazione e guida, nonché di revisioni, velocità non commisurate, divieti di sosta, mancato rispetto della segnaletica verticale, guide senza patente poiché mai conseguita, con patente sospesa e con patente scaduta ed uso del telefono cellulare alla guida.