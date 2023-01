Lipari. Undicenne perde una mano dopo lo scoppio di alcuni petardi - Tempostretto

I medici del Cannizzaro di Catania, dove il bimbo era stato trasferito in elicottero, non sono riusciti a salvare l'arto

LIPARI – Gravissimo incidente a Lipari dove un undicenne ha perso una mano, amputata in seguito alle ferite riportate per lo scoppio di alcuni petardi. L’episodio è avvenuto ieri sera nella piazza di Marina Corta. Dopo i primi soccorsi, il ragazzino è stato trasferito in elicottero all’ospedale “Cannizzaro” di Catania e lì è stato sottoposto ad intervento chirurgico. I medici però sono stati costretti ad amputargli la mano. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.