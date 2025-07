Liparos 2025, torna il premio alle eccellenze eoliane

Promosso dall'Ammi, l'evento si svolge stasera nel Palazzo vescovile di Lipari



LIPARI – Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Premio Liparos, promosso dall’Ammi di Messina presieduto dall’avvocata Francesca De Domenico, dall’Ammi nazionale presieduta dalla dott.ssa Tiziana Baldoncini e con il patrocinio del Comune di Lipari e dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. La manifestazione si svolgerà nel giardino del Palazzo vescovile di Lipari, il 12 luglio alle 20,30.

Un evento, ideato dalla giornalista Letizia Lucca e dalla stessa progettato insieme alla presidente dell’AMMI Messina, avv. Francesca De Domenico, con l’obiettivo di dare “il giusto riconoscimento a quelle personalità che nei propri ambiti hanno contribuito e ancora lo fanno, a dare un importante contributo all’isola di Lipari e all’arcipelago tutto”.

Cinque i premi che verranno assegnati quest’anno:

1) Centro Studi Eoliano presidente Nino Saltalamacchia

2) Bartolino Leone (giornalista)

3) Sandro Biviano (ambasciatore della disabilità)

4) Sarah Tomasello (promoter del territorio e imprenditrice)

5) Bartolomeo Zagami – (imprenditore – premio speciale)

La serata, che verrà presentata da Letizia Lucca, verrà arricchita dalle note del gruppo musicale El Mar, composto da Elvira Marsico, Marilena Parlato, Alessio Barrile e Salvo Parlato, dai musicisti liparoti Salvatore e Sabina Alleruzzo, dalle performance attoriali di Giovanna Genitori e dalla sfilata di abiti e accessori de “L’isola a colori” e creazioni “Daelle”.

Verranno inoltre consegnate delle targhe tra cui una all’ Arcivescovo di Messina Mons. Giovanni Accolla

Per l’occasione verrà presentata la sezione Ammi di Lipari.

Letizia Lucca, giornalista e ideatrice del Premio Liparos: “L’idea di organizzare il premio Liparos, mi è venuta qualche anno fa, mentre mi trovavo qui sull’isola. In quella occasione, ho avuto modo di conoscere alcune realtà isolane davvero pregevoli. Da qui la volontà di realizzare qualcosa che desse risalto non solo a questi luoghi, che a mio avviso sono tra i più belli al mondo, ma anche alla cultura, alle tradizioni del posto e soprattutto dare un riconoscimento a coloro che hanno contribuito in passato, e continuano a farlo adesso, a rendere quest’arcipelago così speciale.”

Francesca De Domenico, presidente AMMI sezione di Messina: “Quando Letizia mi ha parlato del suo progetto legato a Lipari e alle sue eccellenze, ho subito apprezzato l’idea che ho condiviso con il direttivo dell’AMMI di Messina. Naturalmente la proposta è stata accolta ben volentieri da tutto il direttivo e da tutte le altre socie. La prima edizione, quella dello scorso anno è stata un vero successo, ed è stata apprezzata anche dagli stessi eoliani. D’altronde- prosegue la presidente- il nostro evento vuol omaggiare le eccellenze del luogo che, tra l’altro sono davvero tante”.

Tiziana Baldoncini, presidente nazionale AMMI: “Da quest’anno Ammi Nazionale ha deciso di sponsorizzare il Premio LIPAROS partito dalla sezione di Messina. Questo esecutivo da me guidato, nel corso del suo mandato, ha voluto investire nei luoghi dove le sezioni Ammi non sono ancora presenti per sensibilizzare i territori sull’ impegno che da 54 anni A.M.M.I. sta portando avanti soprattutto in fatto di Prevenzione e nella Ricerca e per creare nuove sezioni, pertanto quest’anno con l’occasione della seconda edizione del Premio LIPAROS si aprirà la sezione Ammi eoliana con mia grande soddisfazione e di tutto l’esecutivo nazionale, perche’ questa è la sesta sezione che mi onoro di costituire “.

I PREMIATI





Sandro Biviano: Ambasciatore italiano per la lotta alla distrofia muscolare. Per 24 mesi consecutivi davanti a Montecitorio per portare avanti le istanze delle persone affette da questa patologia e vederne riconosciuti i diritti. Continua e costante la sua battaglia per la difesa dei diritti delle persone con disabilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche.





Bartolino Leone: giornalista, direttore responsabile di “Notiziarioeolie”, con 53 anni di attività giornalistica, di cui 25 da giornalista professionista. Il suo è un occhio attento alle notizie che riguardano l’arcipelago. E’ anche un osservatore delle vicende e delle istanze anche giornaliere dei suoi abitanti.

Sarah Tomasello: imprenditrice, promoter delle Eolie. Fondatrice insieme al marito, l’ing. Emanuele Carnevale del gruppo AeolianCharme con numerosi Hotel e ristoranti. E’ nel direttivo della Condotta Isole Slow Siciliane e socia attiva della Comunità Lipari Isola Slow.

Centro Studi Eoliano: Il Centro Studi Eoliano Onlus è la fucina culturale delle Eolie. Dal 1981 promuove e valorizza il patrimonio culturale, storico ed ambientale delle isole attraverso l’organizzazione di eventi culturali e iniziative editoriali.

Bartolomeo Zagami: E’ considerato il decano degli imprenditori eoliani. Titolare della S.E.L., (Società Elettrica Liparese), la società privata, di proprietà di famiglia da generazioni, che si occupa di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica all’isola. E’ considerata, dai suoi dipendenti da sempre, una grande famiglia.



Luogo: Lipari, Palazzo vescovile