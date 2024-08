Liquami fuori da un tombino a Ganzirri, “se a risolvere è la ditta privata”

Il commerciante che ha segnalato ad Amam: "Le istituzioni devono essere più veloci"

MESSINA – Liquami in strada dopo la pioggia. Una scena “horror” a Ganzirri,, sulla via Consolare Pompea, nei pressi dell’ex bar “Fanalino”. Dopo l’appello di un commerciante della zona, in attesa dell’intervento dell’Amam, lo stesso ha usufruito dell’arrivo in zona di una ditta vicina. “Ho chiesto se potevano intervenire e sono stati loro a fare il lavoro di ripristino della normalità. Per la puzza, nel mio locale non entrava nessuno”, spiega.

Sul luogo ieri c’era il vicepresidente vicario della VI Municipalità, Salvatore Scandurra. E sono stati allertati polizia municipale e Amam. “L’auspicio è che in futuro l’intervento delle istituzioni sia più celere” evidenzia il negoziante.