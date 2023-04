Lite tra medici al Papardo, la vicenda si allarga - Tempostretto

Il cardiologo ha denunciato il collega per lesioni e minacce. A breve il responso dell'azienda sanitaria

MESSINA – Mentre la commissione dell’azienda ospedaliera sta completando l’indagine interna, arriva in Procura la vicenda che vede protagonisti i due medici del Papardo che se le sono date di santa ragione in reparto. L’ha presentata il cardiochirurgo che le avrebbe “prese” dal collega, e che è stato refertato con una decina di giorni di prognosi al Policlinico.

Assistito dall’avvocata Elena Florio, che lo tutela anche nella procedura interna avviata dall’azienda sanitaria, il professionista ha ricostruito la vicenda in una dettagliata denuncia, in cui chiede ai Carabinieri ed alla magistratura di effettuare tutte le verifiche per le ipotesi di lesioni personali e minacce che avrebbe subito dal collega, difeso dall’avvocato Francesco Olivo.

Adesso quindi c’è anche un risvolto penale dell’episodio, avvenuto lo scorso 23 marzo mattina proprio mentre, pochi metri più in là, nell’edificio universitario, la Ministra Anna Maria Bernini inaugurava l’anno accademico, accanto al Rettore Salvatore Cuzzocrea.