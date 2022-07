“Lo sport è vita”. A Villafranca Tirrena arriva il Bauso Beach Volley

Una manifestazione sportiva, a Villafranca Tirrena, per promuovere i valori dell'amicizia e dello stare insieme. Aperte le iscrizioni

VILLAFRANCA TIRRENA – Lo sport torna a Villafranca Tirrena, in una veste tutta estiva, con l’evento “Bauso Beach Volley“. Si tratta di un’iniziativa lanciata dall’associazione “Orizzonte Comune” in collaborazione con la “Sicily Beach Volley School” di Nelly Mazzulla, campionessa di pallavolo.

Un campionato amichevole a squadre, quello proposto nel villafranchese, che si svolgerà dal 16 al 21 agosto prossimi. Intanto le iscrizioni sono già aperte e sarà possibile aderire sino al prossimo 8 agosto. Tra i principali obiettivi della manifestazione, quello di promuovere i valori dello sport e dello stare insieme: slogan dell’evento, infatti, è proprio la frase “lo sport è vita”.

Il presidente di “Orizzonte Comune” Roberto Saia ha già anticipato di voler rendere l’evento un appuntamento fisso dell’estate: «Siamo molto contenti di essere riusciti, in brevissimo tempo, a costruire un team in grado di dare vita a una grande manifestazione sportiva. Siamo soddisfatti, inoltre, della collaborazione di una campionessa come Nelly, che rappresenta ovviamente un prezioso valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che umano. Sì tratta -ha concluso- della prima edizione. Intendiamo infatti riproporlo nei prossimi anni, come appuntamento fisso della stagione estiva villafranchese».

Entusiasta anche la campionessa Nelly Mazzulla, che auspica che sempre più persone possano avvicinarsi al mondo dello sport: «Non potevamo che cogliere l’ccasione di far parte di questa splendida iniziativa -dichiara Nelly Mazzulla- per ritornare a ritroso nel tempo e rivedere a Villafranca un sano e divertente sport come il beach volley, che riesce a coinvolgere sulle spiagge giovani, meno giovani, esperti ed amatori. Contiamo -aggiunge- sulla partecipazione di un folto numero di dilettanti che possano dar vita a qualche serata di sport all’insegna del divertimento e della convivialità. Per la nostra società sportiva è anche un’opportunità per avvicinare nuove leve a questo sport straordinario, nella speranza che il territorio ci consenta di continuare ad investire in un’ottica di crescita per la comunità villafranchese tutta».