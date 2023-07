"Lo sport oltre le barriere", al PalaRitiro un mini torneo di basket - Tempostretto

Avrà luogo sabato 8 luglio il mini torneo organizzato da Metropolis e Castanea Basket. Lo scopo è declinare lo sport come mezzo di inclusione

MESSINA – L’evento sportivo “Lo sport oltre le barriere”, organizzato nell’ambito del progetto “The Queer Diaries” dall’associazione “Metropolis” insieme all’Asd Basket Castanea, si terrà dalle ore 10 di sabato 8 luglio, al PalaRitiro di Messina.

L’incontro prevede un mini torneo di basket composto da quattro squadre che si sfideranno a livello amatoriale per veicolare i valori dello sport come simbolo e mezzo di inclusione, senza discriminazioni e senza alcuna distinzione per sesso, etnia, orientamento sessuale, credo religioso o stato sociale.

Si tratta di un mini torneo (due semifinali e una finale) durante il quale le squadre si sfideranno in partite secche di pallacanestro con due tempi da 5 minuti l’uno. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti e tutte, fino al raggiungimento dei posti disponibili: chi vuole fare parte di una delle squadre (o formarne una) può contattare il numero 3348065791.

Lo sport oltre le barriere

Il progetto “The Queer Diaries” è promosso dall’Agenzia Italiana per la Gioventù con l’obiettivo di fornire un contributo utile alla collettività sulla realtà, le esigenze, le problematiche e le istanze della comunità Lgbtq+, attraverso delle testimonianze dirette per contribuire a fare chiarezza su argomenti di estrema attualità sui quali regna spesso l’ignoranza, il pregiudizio o l’indifferenza, in un momento storico e sociale di grande rilevanza per quanto concerne la tematica, con particolare riferimento ai sempre numerosi casi di discriminazione che continuano a riempire le pagine dei giornali di tutta Italia. Proprio qualche giorno fa, sempre nell’ambito del progetto, si è tenuto l’evento “Oltre il pride”, organizzato insieme all’Associazione “Donne, vita e libertà” e alla libreria “Colapesce-libri, gusti, idee”.