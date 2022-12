Lo sport per non vedenti. A Messina un corso di formazione per tecnici di Blind Tennis - Tempostretto

Una novità per il sud, proposta alla scuola "D'Acquisto" di villaggio Unrra

MESSINA – Si chiama Blind Tennis e lo praticano i non vedenti. Una disciplina sportiva che approda anche al sud. In particolare, a Messina, oggi sabato 10 dicembre si è svolto un corso di formazione per aspiranti tecnici. Sono stati una decina a provare questo sport e che rappresenta una novità a livello nazionale.

L’iniziativa

All’Istituto comprensivo n. 2 Salvo D’acquisto (villaggio Unrra), la Fispic (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) e la A.S.D. Aurora Messina società sportiva, dedicata ai disabili visivi anche con disabilità aggiuntive, all’interno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, hanno organizzato un corso di formazione per tecnici di Blind Tennis.

Da Bologna sono intervenuti, per insegnare agli aspiranti tecnici, Paolo Chimellato, Alessandro Vitti e Gregorio Forni. Unica autorità presente la garante per le disabilità del Comune di Messina, la dottoressa Tiziana De Maria.

E, ancora, sono intervenuti, in rappresentanza dell’A.S.D. Aurora Messina, Il presidente Claudio Baluce, il segretario Andrea Allegra ed il dirigente Giovambattista Nava. Tra i presenti Santino Di Gregorio, delegato dal presidente Fspic, e Nanda Ferretiti, responsabile federale per la formazione. “Madrina” della manifestazione Antonella Rigano, associata dell’A.S.D. Aurora Messina, che ha contribuito alla realizzazione del corso.