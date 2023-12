La segnalazione di un lettore; "L'intervento della polizia municipale dovrebbe essere tempestivo"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “In via Maddalena n. 33 lo stallo per disabili riservato a mia figlia è perennemente occupato. In più, dopo i recenti lavori, le strisce sono quasi cancellate e va sempre peggio. Lo occupano a tutte le ore e, quando chiamo la polizia municipale, o non hanno la pattuglia a disposizione o intervengono con ritardo e senza carro attrezzi”.