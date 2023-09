Lo Stretto di Messina teatro del XIII Trofeo di Windsurf "Claudio Pellicane" - Tempostretto

Si svolgerà, nel fine settimana, la tredicesima edizione del Trofeo "Claudio Pellicane". La manifestazione annuale di windsurf avrà come teatro operativo lo scenario dello stretto di Messina

MESSINA – Le acque dello Stretto ospiteranno anche quest’anno, nei giorni di del 9 e 10 settembre, la tredicesima edizione del Trofeo “Claudio Pellicane”.

La regata, tappa fissa di fine estate da più di un decennio, ricade nel tredicesimo anniversario della scomparsa di Claudio Pellicane; proprio a quest’ultimo è dedicato il memorial. La manifestazione si svolgerà su due giornate di gara, per rappresentare al meglio lo spirito della regata.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’Associazione Stretto Infinito, del Windsurf Club Messina e dalla Federvela. Prevista anche la promozione dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’AICW. Il supporto degli enti di promozione sportiva Uisp e Csen, la collaborazione attiva dell’Associazione Nazionale Antimafia “Alfredo Agosta” completa il quadro organizzativo.

Partenza prevista alle ore 13 del 9 settembre

La regata open di windsurf è aperta a tutte le tipologie di tavola a vela. Il campo di gara sarà allestito nel tratto di mare antistante la baia di Grotte, con arrivo davanti alla sede del Windsurf Club. Il percorso potrà variare in relazione alle condizioni meteo; per ogni giornata è previsto un numero massimo di tre manches per un totale di sei prove complessive. La partenza è prevista alle ore 13 del 9 settembre, al termine delle operazioni di iscrizione e del consueto briefing previsto alle ore 12. Si replica giorno 10 settembre con la partenza della seconda giornata di regate schedulata alle ore 12.

Al termine della regata di domenica si terrà una forma di ristoro per i surfisti partecipanti. Alla presenza delle autorità locali verranno premiati i primi tre atleti classificati in campo maschile, femminile, giovani e delle speciali classi Windsurf e Foil. Sarà consegnata alla Ssd Unime, per la categoria Under 13, la “targa Alfredo Agosta Competizione e Legalità”. Le piccole atlete messinesi della società peloritana si sono aggiudicate il titolo regionale per la categoria. La targa celebrativa “Al più Giovane” verrà assegnata in memoria del Professore Giulio Santoro.