Locri 2025: Tutta un'altra storia- Destinazione Locride - Tempostretto

Quella di Locri è la candidatura di tutta la Regione, forte del desiderio di svestire i panni di cui terzi l’hanno forzatamente ammantata

LOCRI – La candidatura della Locride a capitale della Cultura italiana 2025 non è un sogno, è un viaggio di intenti e concretezza che nel proprio percorso, nella voglia di unitarietà e condivisione manifestata dagli attori in campo, trova già il raggiungimento di un risultato di alta valenza culturale, sociale e

territoriale.

È un progetto di prospettiva partito nel 2020 e che guarda al 2025, oggi entrato nel suo vivo con la

sottoscrizione e presentazione della candidatura avvenuta ad opera della Città Metropolitana di

Reggio e sostenuta da quarantadue comuni del territorio e del Gal Terre Locridee.

Ma la candidatura della Locride a Città della cultura italiana 2025 non è solo la candidatura di un

territorio e di un ecosistema sociale e culturale. È la candidatura di tutta la Regione, forte del

desiderio di svestire i panni di cui terzi l’hanno forzatamente ammantata, quelli di cenerentola

turistica, culturale e sociale del continente, e di indossare il manto di protagonista, realtà che nella

propria storia, spesso dimenticata o strumentalizzata, e nella capacità di proiettarsi verso il futuro ha

la sua forza.

Ma perché la Locride può essere riconosciuto come simbolo della Cultura in Italia e nel mondo nel

2025? Perché Cultura non è competizione. La Cultura è condivisione e coesione.

La potenza e la concretezza di questa iniziativa si concretizza proprio nell’unione che il progetto ha

generato, prima nel territorio della Locride e, in prospettiva, in tutta la Calabria.

Il 2025 è dunque un orizzonte raggiungibile giunti al quale la Locride, indipendentemente dai

risultati legati all’individuazione della Città della Cultura 2025, si presenterà come territorio unito,

connesso, organizzato, dinamicamente attivo, culturalmente indomabile, socialmente iperattivo,

continuando un proprio percorso che trascende dalla candidatura in oggetto.

La candidatura è un evento di per sé rivoluzionario perché è la prima volta che un ente

sovracomunale presenta un territorio come possibile soggetto di riferimento, quarantadue comuni

forti un patrimonio antropologico e culturale ineguagliabile.

Inizia oggi il racconto di Locride 2025 – Tutta un’altra storia si arricchisce di due ulteriori

capitoli: