Loredana Bertè inaugura l’arena di Capo Peloro: come cambia la viabilità

Le nuove disposizioni saranno in vigore anche per i concerti di Alfa (22 agosto), Gigi D'Alessio (31 agosto) e l'Holy Fest (7 settembre)

Primo appuntamento dell’estate 2024 nell’arena di Capo Peloro. Venerdì 2 agosto, Loredana Bertè sarà la protagonista di Messina dell’Indiegeno Fest. La popolare cantante aprirà la kermesse degli eventi musicali a Capo Peloro, cui seguiranno i concerti di Alfa il 22 agosto e Gigi D’Alessio il 31 agosto, e lo spettacolo “Holi Fest”: musica, colori e Dj set, il 7 settembre.

Come per tutte le manifestazioni pubbliche, al fine di consentire in sicurezza lo svolgimento degli spettacoli sono stati adottati provvedimenti viabili valevoli per il 2, 22 e 31 agosto, e il 7 settembre prossimi.

I provvedimenti viari

In occasione dei singoli concerti sono stati disposti, nell’area interessata, il divieto di sosta con rimozione coatta e interdetto il transito veicolare, dalle ore 18 del giorno di svolgimento dell’evento alle ore 02,00 del giorno successivo, in via Barresi; nella parallela e nel tratto a nord di via Barresi di collegamento tra le vie Fortino e Lanterna; e in via Fortino, nel tratto compreso tra via Barresi e il piazzale Horcynus Orca.

Sarà invece consentita la sosta delle ambulanze nella carreggiata lato mare del tratto di via Fortino a doppia carreggiata, con quote diverse, antistante l’area ex Sea Flight; nonchè l’accesso dei veicoli di Messina Servizi Bene Comune e di quelli adibiti a servizi di pulizia per conto dell’organizzazione degli eventi. Infine, il divieto di sosta, con rimozione coatta vigerà, sempre a partire dalle 18 del giorno di svolgimento del concerto e sino alle 02 del giorno successivo, anche sul lato sinistro secondo il senso di circolazione, della via Senatore Francesco Arena, nel tratto compreso tra il piazzale Horcynus Orca e via Pozzo Giudeo.