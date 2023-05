L'Ossidiana termina il campionato di Serie C. Germanà: "Contento della crescita" - Tempostretto

L'Ossidiana Messina ha terminato con una sconfitta a Villa Dante la sua stagione. La formazione di coach Germanà sconfitta dalla capolista Cus Palermo

MESSINA – Alla piscina di Villa Dante si chiude con una sconfitta per 9-16 la stagione dell’Ossidiana Messina. Ad imporre la settima sconfitta del campionato alla formazione del presidente-allenatore Nicola Germanà la capolista del girone siciliano di Serie C di pallanuoto il Cus Palermo.

L’Ossidiana in questa stagione ha chiuso al quinto posto su otto squadre. 17 punti in tutto, frutto di cinque vittorie e 2 pareggi in 14 sfide. Una stagione, come ci avevano raccontato in passato i protagonisti, di transizione dove era importante far crescere i giovani, affiancandoli a chi ha più esperienza ed anni.

“Nell’ultima partita – dichiara Nicola Germanà – hanno giocato tutti, contro il Cus Palermo siamo partiti bene ma loro sono la prima della classe e non c’è stata storia. Discreta partita comunque da parte nostre e soprattutto sono contento di come è finita la stagione.

Riguardo alla crescita dei più giovani sono molto contento, li ho visti giocare senza paura e qualcuno nell’ultima ha anche segnato. Siamo cresciuti nel girone di ritorno – conclude l’allenatore dell’Ossidiana – e lo abbiamo fatto anche sfruttando la crescita dei più piccoli, per l’anno prossimo ripartiremo da questa base”.

Ossidiana Messina – Cus Palermo 9-16

Sblocca la partita De Francesco per i locali ma arrivano tre reti degli ospiti con Barsanlone, Modica e Vannucci. Sotto 1-3 nel finale di parziale in superiorità accorcia ancora De Francesco, ma Modica fissa il punteggio sul 2-4.

Inizia nuovamente meglio l’Ossidiana a segno con Maurizio Blandino dopo circa due minuti, ma il Cus Palermo rifila un altro poker nei minuti che restano. In gol Echenique, Di Noto due volte e Modica per il 3-8 a metà partita.

A inizio terzo parziale Vannucci e Giovinazzo segnano per gli ospiti, replicano quasi immediatamente Maurizio Blandino e Denaro. Poi il Cus Palermo dilaga trovando altre due reti di Modica e Barsalona che valgono il massimo vantaggio +7 (5-12), nel mezzo i palermitani non trasformano un calcio di rigore.

Scoppiettante l’ultimo parziale con quattro gol per parte e parecchio spazio ai componenti delle due panchine in acqua. Palermo tocca il nuovo massimo vantaggio sull’8-16 e nell’ultimo quarto trova le segnature di Giuliano, Allali, Vannucci e Di Noto; tra le fila dell’Ossidiana a segno nell’ultimo quarto di stagione D’Anzi, due volte, Maurizio Blandino e Repici, la rete di quest’ultimo fissa il punteggio finale sul 9-16.

Tabellino

Parziali 2-4, 1-4, 2-4, 4-4. Superiorità numeriche: 3/7, 4/6. Rigori: 0/0, 0/1.

Arbitro: William Isaja.

Ossidiana Messina: Vinci, Sollima, Barlesi, De Francesco 2, D’Anzi 2, Maurizio Blandino 3, Sarno, Amante, Denaro 1, Lo Prete, Mauro Blandino, Repici 1, Pietropaolo.

Cus Palermo: Paternò, Nagy, Giuliano 1, Barsalona 2, Allali 1, Greco, Modica 4, Echenique 1, Vannucci 3, Giovinazzo 1, Di Noto 3, Moceri, Costanza.

