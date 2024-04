“LoveSafe Night”, la campagna di sensibilizzazione sul sesso sicuro

Studentesse e studenti universitari hanno ideato il progetto in collaborazione con il Centro Multiculturale Officina, Arcigay e Croce Rossa

MESSINA – Si chiama “LoveSafe night” ed è una “notte” dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sui comportamenti sessuali corretti e sicuri. Non a caso il progetto di marketing sociale, nato dalla collaborazione tra le studentesse e gli studenti del corso “Benessere psicologico e salute mentale nelle organizzazioni”, tenuto dal professore Alessandro De Carlo all’interno del Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica e della Salute nel ciclo di vita dell’Università di Messina, si svolgerà durante il “mercoledì universitario”. La serata dedicata ai giovani al Centro Multiculturale Officina.

L’appuntamento il 24 aprile

L’appuntamento è per la tarda sera del 24 aprile nel noto locale messinese, per un evento che prevederà momenti di leggerezza e divertimento, ma anche importanti messaggi sociali. Fondamentale supporto al progetto è stato dato da associazioni e organismi attivi sul territorio come Croce Rossa italiana e Arcigay Messina, che quotidianamente si occupano di questo tipo di prevenzione, con l’obiettivo di implementare programmi di formazione continua mantenendo elevata la consapevolezza dell’importanza dei rapporti protetti e consenzienti. Hanno appoggiato l’iniziativa anche Crash3D, agenzia di comunicazione e stampa digitale e I Parenti, attività ristorativa cittadina.

L’obiettivo

Cosa si prefigge il progetto? Intanto di educare e informare ragazze e ragazzi sulle pratiche sessuali sicure, ponendo l’accento sulla prevenzione dalle infezioni sessualmente trasmissibili e promuovendo comportamenti responsabili. Ci saranno gadget, tra cui preservativi con un QR code da scannerizzare per ottenere informazioni utili sul sesso protetto. Ma ci sarà anche la frase “No significa sempre No”, come spunto di riflessione sul consesso sessuale e il legittimo diritto a dire sì o no. L’intento del progetto “LoveSafe night” è quello di incoraggiare i rapporti protetti, favorire una maggiore consapevolezza circa i rischi e le conseguenze, per ridurre la possibilità di contagiare o essere contagiati, nonché educare circa la sessualità e l’importanza del consenso sessuale.