Luca è in coma farmacologico al Policlinico, gli amici lanciano una raccolta fondi

Il 21enne di Vulcano, dopo aver accusato un mal di testa, è stato sottoposto a due delicati interventi in meno di 48 ore

MESSINA – Gli amici di Luca Della Chiesa, 21enne di Vulcano, hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per supportare la famiglia dopo che il ragazzo, in seguito a un semplice mal di testa, si è ritrovato in terapia intensiva, sottoposto a due interventi delicatissimi in meno di 48 ore. Attualmente è ricoverato al Policlinico di Messina in coma farmacologico, assistito costantemente dalla madre, Eva, che ha dovuto lasciare il lavoro per stargli accanto.

“Vorremmo potergli donare un miracolo. Purtroppo, non possiamo farlo. Ma possiamo offrire un piccolo aiuto alla sua famiglia – scrive l’organizzatrice della raccolta fondi, Serena Torre – per alleggerire almeno un po’ il peso di questa tragedia e affrontarla con un briciolo di serenità”.

Luca si era iscritto all’Università in Polonia, paese d’origine della madre, e avrebbe dovuto iniziare il suo percorso accademico proprio quest’anno. Come tutti i ragazzi della sua età, ha dei sogni e dei progetti: “in questo momento – continua Serena – sono solo sospesi, ma tutti noi speriamo che possa presto riprendere a inseguirli”.

“Questa raccolta fondi – aggiunge Serena – è stata organizzata da un gruppo di amici molto legati a Luca e alla sua famiglia. In questo momento così difficile, vogliamo dare una mano concreta occupandoci della gestione della campagna per conto loro, con il loro consenso e la loro fiducia. Tutti i fondi raccolti verranno trasferiti direttamente sul conto di Eva, la mamma di Luca. Grazie di cuore a chiunque vorrà contribuire o condividere”.

La raccolta fondi, raggiungibile cliccando qui, al momento è arrivata a quasi 4.400 euro.