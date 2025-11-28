Lucio Catania torna in libreria con la sua Gente di un altro ero(t)ismo

Lo scrittore offre un altro "bagno nell'umanità" coi suoi racconti brillanti e umoristici. Domenica a Milazzo la prima presentazione

Milazzo – Torna in libreria con racconti umoristici e teneri lo scrittore Luciano Catania. “Gente di un altro ero(t)ismo”, che sarà presentato per la prima volta a Milazzo domenica 30 novembre, ricalca la sua precedente e fortunata raccolta, “Gente di un altro ero”, e torna a raccontare vizi e virtù di una “umanità smarrita, divertente, sorprendente”.

Lucio Catania, scrittore eclettico

Edito da Armenio Editore, è la terza opera di Catania, eclettico segretario comunale, apprezzato studioso dei temi di categoria che si è rivelato anche un brillante scrittore, dopo aver esordito con “Ameno”, guadagnandosi diversi premi letterari e riconoscimenti. E’ appena entrato nei finalisti del premio letterario nazionale San Bonifacio con il racconto “L’artista dilettante”.

I personaggi di Gente di un altro ero(t)ismo

Nei racconti di Gente di un altro ero-t-ismo, il lettore incontra personaggi che vivono un eroismo capovolto e quotidiano: boxeur che sognano il curling, segretarie comunali convinte di celebrare matrimoni da rotocalco, tennisti che combattono più con la propria coscienza che con l’avversario, capi ufficio convinti di essere geni incompresi e catechisti alle prese con dilemmi morali più grandi di loro.

L’“erotismo” evocato nel titolo non è mai licenzioso, bensì paradossale, tenero, a tratti persino comico — una chiave narrativa che amplifica il disagio, i desideri e le piccole follie dei protagonisti. Sono storie di una società “che inciampa, sbaglia, sogna… e proprio per questo resta indimenticabile”

La raccolta mescola umorismo, satira sociale e un’attenzione affettuosa alle fragilità dei personaggi.

Viene utilizzata una scrittura brillante, ricca di ritmo e dialoghi, che trasforma ogni situazione — anche la più ordinaria — in un piccolo teatro dell’assurdo. Molti racconti giocano con l’idea di un eroismo alternativo: minuscolo, domestico, imperfetto, lontano da qualsiasi retorica.

La presentazione a Milazzo

A Milazzo l’appuntamento è domenica 30 novembre alle ore 18 al nuovo Circolo del Tennis e della vela, dove verrà presentato dal regista Salvo Presti dopo i saluti del presidente Pino Ragusi. Dialogherà con l’autore il giornalista Gianfranco Cusumano mentre la lettura dei brani è stata affidata ad Antonio Coppolino.