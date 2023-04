L'ultima moda dell'inciviltà - Tempostretto

Un lettore segnala "L'anarchia regna sovrana. Oggi auto parcheggiate in controsenso sulla pista ciclabile di via Cesare Battisti"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 di un lettore: “Una novità assoluta nel panorama dei parcheggi incivili. Questo sabato sera 15 aprile auto parcheggiate in controsenso sulla seppur striminzita pista ciclabile di via Cesare Battisti nei pressi della piazzetta Lepanto. Nel frattempo dall’altro lato impazzano le macchine in seconda fila. Insomma, l’anarchia regna sovrana in molte zone della città e appare ben lontano il tempo in cui le regole verranno rispettate”.